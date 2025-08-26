Sagra della porchetta, a Costano ancora tutta la settimana per festeggiare i 50 anni

Costano ha inaugurato ufficialmente la cinquantesima edizione della Sagra della Porchetta, dopo l’anteprima del 21 agosto dedicata alla tavola rotonda “La Sagra si racconta”, con tra l’altro il taglio del nastro dell’ex mattatoio per cui il primo cittadino Erigo Pecci ha annunciato l’avvio di un percorso condiviso con la parrocchia e le associazioni locali per realizzare una struttura polifunzionale nell’area, destinata a ospitare eventi anche durante l’inverno.

Simone Bordichini ha confermato la volontà del Gruppo Giovanile che presiede di farsi parte attiva nel progetto, ribadendo l’esigenza di uno spazio capace di accogliere fino a 600 persone, dove organizzare iniziative come una versione invernale della sagra, feste di fine anno e manifestazioni natalizie. Un impegno che, secondo gli organizzatori, rappresenta il passo successivo per far crescere ulteriormente l’evento e rispondere alle esigenze della comunità. Intanto la Sagra della Porchetta 2025 continua fino a domenica 31, con un menu celebrativo con piatti che fondono tradizione e creatività: accanto alla porchetta, regina indiscussa della tavola, spiccano proposte come il “Tortello Quaranta” con ripieno di porchetta e condimento a base di olio Dop Umbria, Parmigiano e aneto; “La Recchia e lo Zampetto”, simboli della cucina contadina, serviti con verdure; lo “Stinco di Maiale” al forno con patate croccanti; il moderno panino con pulled pork e salse speziate; e la “Pasta al Forno del 50°”, pensata per lasciare un segno nell’edizione celebrativa. Fino al 31 agosto, Costano sarà il cuore pulsante della tradizione umbra, in un racconto collettivo che da mezzo secolo celebra gusto, cultura e partecipazione. Sul fronte musica, stasera Castellina Pasi, domani Omar Lambertini, giovedì Gianmarco Bagutti, venerdì concerto Disco Legend 80s – 90s by Memories, sabato 30 Renzo Biondi e domenica 31 agosto l’orchestra spettacolo di Ilaria Cenciarini. Per quanto riguarda il Garden Side “Orto Letizia”, oggi Marco J & Simone Mone, domani Latin 4 ever Dance, giovedì Armando Bros, venerdì 29 Spears Dj, sabato 30 Trashissimo Party, Perugino universitario e domenica 31 Tropik Party.

