Ad Assisi dal 28 al 31 agosto il Campo della Pace: il programma

Si apre giovedì ad Assisi, a due passi dall’Eremo delle Carceri di San Francesco, il “Campo dei Giovani Costruttori e Costruttrici di Pace” che prepara la prossima Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre. Protagonisti del “Campo della Pace” saranno ottanta giovani dai 17 ai 30 anni impegnati in un programma di formazione di costruttrici e costruttori di pace. I giovani, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, saranno accompagnati in una riflessione su quello che sta succedendo nel mondo, a partire dal genocidio di Gaza, e sulla necessità sempre più urgente di ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.

Il programma del Campo della Pace include la realizzazione venerdì 29 agosto, dalle 16 alle 18.00, del Seminario di progettazione del nuovo anno scolastico e di presentazione di “Sbellichiamoci”, il nuovo Programma nazionale di educazione civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace. Oltre 400 dirigenti scolastici e docenti parteciperanno via ZOOM. Giovedì 28 agosto alle 21.00 i giovani costruttori e costruttrici di pace dialogheranno con Attilio Bolzoni che presenterà il suo ultimo libro “Immortali”. Sabato 30 agosto, alle 9.30, Marco Tarquinio, Silvana Amati e i Giovani Amministratori di Pace si confronteranno con uno degli obiettivi più difficili: “Ri-costruiamo la politica e le istituzioni della pace. Come? Con chi?”. Il Campo della Pace è promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace insieme alla Provincia di Perugia, al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e al Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova. Il Campo della Pace si svolgerà in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, a 10 anni dalla diffusione della Laudato sì di Papa Francesco e a 5 anni dal 2030, termine previsto dalle Nazioni Unite per l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

PROGRAMMA

Giovedì 28 agosto 2025 – Per una coscienza di pace

“Vale più una coscienza che un megatone” P. Ernesto Balducci

Mattina – Arrivi, accoglienza, videobox e check-in dei partecipanti

13.00 Pranzo

Ore 14.30 Saluti di benvenuto, presentazione della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e del programma del Campo

Ore 14.50 Saluto di Laura Servi, VicePresidente della Provincia di Perugia e Valter Stoppini Sindaco di Assisi

Ore 15.00 Presentazione dei partecipanti (in gruppi e collettivo)

Ore 17.00 Dov’è finita la nostra coscienza? Con Mauro Polo

30 minuti con Erica Boschiero “Per una coscienza di pace”

Ore 19.30 Cena

Ore 21.00 Incontro con Attilio Bolzoni e l’Italia degli “Immortali”

Venerdì 29 agosto 2025 – Per una Cultura di Pace

“Dal momento che la guerra ha inizio nelle teste degli uomini è nella mente degli uomini che bisogna costruire le difese della pace” Unesco

Ore 6.30 In cammino per la pace con Franco Modestini, Francesco Cavalli e Gabriella Stramaccioni

Ore 7.30 Buongiorno e colazione

Ore 9.00 Verso la PerugiAssisi: dove va il mondo e dove vogliamo andare noi con Flavio Lotti e Marco Mascia

Ore 10.00 Dire e comunicare la pace: Laboratori di preparazione alla Marcia PerugiAssisi con Flavio Lotti, Marco Mascia, Guido Barbera, Francesco Cavalli, Gabriella Stramaccioni, Franco Modestini, Amelia Rossi

Ore 13.00 Pranzo

Ore 16.00 “Sbellichiamoci” – Seminario di presentazione del nuovo Programma nazionale di educazione civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace 2025-2026 con Italo Fiorin, Fabiana Cruciani, Paola Avorio, Aluisi Tosolini, Randa Harb e le Scuole di pace

30 minuti con Erica Boschiero “Per la cultura di pace”

Ore 19.30 Cena

Ore 21.00 In cammino per la pace con Franco Modestini, Francesco Cavalli e Gabriella Stramaccioni

Sabato 30 agosto 2025 – Per una Politica di Pace

“Non c’è pace senza una politica di pace” Antonio Papisca

Ore 7.30 Buongiorno e colazione

Ore 9.30 Ri-costruiamo la politica e le istituzioni della pace. Come? Con chi?

Ne parliamo con Marco Tarquinio, Silvana Amati e i Giovani Amministratori di Pace Andrea Fiori, Sindaco del Comune di Montopoli di Sabina; Chiara Morico, Consigliera Comunale di Ostra Vetere; Ettore Rosari, Consigliere Comunale di Vicchio; Francesco Tagliaferri, Sindaco del Comune di Vicchio; Giacomo Mosca, Consigliere Comunale di Jesi; Lorenzo Magnoni, Consigliere Comunale di Chiusi; Luca Gessaroli, Consigliere Comunale di Montescudo-Montecolombo; Pablo Tombolesi, Consigliere Comunale di Bastia Umbra; Thomas Predieri, Consigliere Comunale di Castelnovo ne’Monti; Valeria Benedetti, Consigliera Comunale di Gussago

30 minuti con Erica Boschiero Per una politica di pace

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.30 Verso la PerugiAssisi: dove va il mondo e dove vogliamo andare noi Laboratori di preparazione della Marcia PerugiAssisi e di confronto sul documento dei giovani “Il futuro di noi tutti”

Ore 19.30 Cena

Ore 21.00 Microfono aperto. Scambiamoci emozioni, pensieri e impegni

Domenica 31 agosto 2025 – Conclusioni

Ore 6.30 In cammino per la pace con Franco Modestini e Francesco Cavalli

Ore 7.30 Buongiorno e colazione

Ore 9.00 La Marcia PerugiAssisi. Una storia dentro la Storia

Ore 9.30 Verso la PerugiAssisi: Le cose che dobbiamo fare e come le facciamo

Ore 12.30 Videobox

Ore 13.00 Pranzo, saluti e partenze

