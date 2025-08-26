Chiuso ad Assisi l’83° Corso di Studi Cristiani della Pro Civitate Christiana (foto)

Si è concluso domenica ad Assisi l’83° Corso di Studi Cristiani della Pro Civitate Christiana, che dal 21 al 24 agosto ha riunito voci diverse e autorevoli intorno al tema “Il tempo delle cose imprevedibili”, confermando la sua vocazione di laboratorio di pensiero e di speranza. Quattro giorni intensi, aperti dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, che ha invitato a liberare il Vangelo dal linguaggio complicato e moralista, per restituirlo alla sua bellezza essenziale: «Spesso con il nostro linguaggio ‘di Chiesa’ riusciamo a rendere complicata, lontana, fastidiosa, moralista e inutile la cosa più bella che c’è». Il suo dialogo con lo scrittore spagnolo Javier Cercas, autore de Il folle di Dio alla fine del mondo, ha offerto un esempio di apertura, autenticità e curiosità, mostrando come lo sguardo esterno e libero dai pregiudizi possa restituire freschezza alla fede e al messaggio cristiano.

L’83° Corso di Studi Cristiani della Pro Civitate Christiana ha poi visto la testimonianza intensa di Gino Cecchettin, che dal dolore per la perdita della figlia Giulia ha tratto una missione di impegno civile; a corredo della sua riflessione è intervenuto anche Flavio Lotti, presidente della Fondazione Perugia-Assisi, che ha anticipato l’intenzione di invitare, il prossimo 12 ottobre per la Marcia della Pace, Cecchettin ad aprire o chiudere la manifestazione. Un momento di poesia e di musica è stato affidato a Mogol, mentre a chiudere il corso l’incontro “È lecito sperare?”, che ha visto il dialogo tra Luigino Bruni e Marco Tarquinio. Un momento di poesia e di musica è stato affidato a Mogol, che ha ricordato il valore della verità, della prevenzione e della spiritualità, sottolineando il potere della musica come forza che unisce e guarisce: «La nostra vita ha senso se cerchiamo di aiutare gli altri. Chi ama la vita, fortifica la vita». Bruni ha messo in guardia dai falsi profeti e dagli idoli della tradizione, ricordando che la speranza non è illusione ma un nuovo rapporto con il tempo: «Una storia è finita, ma non è finita la storia». Ha invitato a riconoscere che alcuni modelli del passato – nella Chiesa, nell’economia, nella vita civile – appartengono a un’epoca conclusa, e che solo celebrando il lutto si può aprire la strada alla resurrezione.

Tarquinio ha sottolineato come la speranza non coincida con la vittoria secondo le logiche del mondo, ma sia virtù relazionale, radicata nella capacità di guardare agli altri e a Dio: «Sperare è sperare nelle persone, perché qualunque tempo viviamo il nostro sguardo sarà sempre alla ricerca di altri occhi su cui posarsi e di un altro cuore con cui sintonizzare il battito. Sperare è sperare in Dio, perché noi non ne siamo capaci».

