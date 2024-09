Sfilata del Rione Moncioveta al Palio de San Michele 2024: si chiude con Blackout (foto)

Dopo la prima del Rione Portella con Etciù (qui le foto e i dettagli), la seconda del San Rocco con Dillo alla luna (qui le foto e i dettagli), e la terza del Rione Sant’Angelo con “Aspetta un atomo” (qui le foto e i dettagli), lunedì 23 settembre è andata in scena la sfilata del del Rione Moncioveta al Palio de San Michele 2024, Blackout.

Dopo l’enplein dello scorso anno, coinciso con la vittoria della sfilata e del Palio, Michele Betti al suo terzo e ultimo anno di mandato, racconta le sue sensazioni da capitano del rione:

“Le sensazioni di quest’anno sono molto positive. E forse sarò ripetitivo ma come ho detto l’anno precedente, ormai Moncioveta ha uno stile e la sfilata rappresenta uno dei nostri marchi di fabbrica. L’attesa e le emozioni di questo splendido giorno vengono vissuti da tutti con serenità ed entusiasmo, sicurezze acquisite nel tempo grazie anche alla consapevolezza di sapere fare bene le cose.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Quella di questa sera sarà una sfilata che toccherà tanti aspetti emotivi. L’intento principale è quello di coinvolgere il pubblico al fine di emozionarlo, la stessa emozione che vivremo noi sfilando. Perché di questo sono sicuro, sappiamo dare e fare spettacolo! In questi tre anni ho vissuto l’esperienza più bella della mia vita. E non posso fare altro che ringraziare tutti i miei rionali per avermi sostenuto in tutto e per tutto. Ovviamente ringrazio anche la mia famiglia per il supporto ma soprattutto perchè non mi ha mai fatto pesare l’assenza nei momenti dove la mia responsabilità lo richiedeva. Sto vivendo emozioni enormi, indescrivibili e probabilmente solo chi ha fatto il Capitano di questo splendido rione può capire. Quindi, non vedo l’ora che cali il sipario. Forza ragazzi! Forza MONCIOVETA sempre!!!”

La trama di Blackout, la sfilata del Rione Moncioveta al Palio de San Michele 2024

Nel cuore del Luna Park, due improbabili eroi si confrontano con un blackout che non è solo elettrico. Quando la mente vacilla e la luce interiore si affievolisce, è in quel momento che facciamo i conti con noi stessi. Il buio, delle volte, fa luce su ciò che in luce è invisibile. Il blackout sarà una pausa temporanea o il preludio di una trasformazione definitiva?

Tra i prossimi appuntamenti, stasera, martedì 24, le taverne rionali con spettacoli a animazione, domani Rion Mini Sport 2024. Il Palio “riprende” giovedì 26 settembre con la seconda sfida tra i rioni con i Giochi in piazza. Sabato 28 settembre l’evento clou del Palio de San Michele 2024: la Lizza. Sedici atleti, 4 per rione, si contenderanno la vittoria in un’emozionante e spettacolare staffetta 4×400 metri, corsa tra due ripartenze (bidoni, ndr) tra i sanpietrini di Piazza Mazzini. Al termine della gara, la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio della 62a edizione, realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore.

