Prossimamente tutte le aziende dovranno stipulare un’assicurazione contro terremoti, alluvioni e frane: la misura coinvolge numerose realtà commerciali, artigianali e industriali di piccole e medie dimensioni

Calamità naturali, obbligo di polizza per le imprese: Generali Assisi informa le aziende del territorio che sta per entrare in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali – tra cui terremoti, alluvioni, inondazioni e frane – per tutte le imprese con sede in Italia, come previsto dal Decreto Legge n. 39/2024.

Le scadenze fissate dal decreto sono imminenti:

1° ottobre 2025 per le medie imprese

31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese

La misura coinvolge numerose realtà anche naturalmente del territorio di Assisi, comprese le aree di Torgiano, Bettona e Bastia Umbra, dove operano imprese commerciali, artigianali e industriali di piccole e medie dimensioni. “L’obiettivo del decreto – spiega l’azienda – è garantire che le attività produttive siano tutelate in caso di eventi naturali sempre più frequenti e impattanti, evitando che i danni restino totalmente a carico degli imprenditori”.

“Per agevolare le aziende nell’adempimento dell’obbligo – continua la nota dell’azienda – Generali Assisi ha stipulato una convenzione con Confcommercio, che permette agli associati di accedere a sconti dedicati sulle soluzioni assicurative per la protezione dell’impresa. Sono previste iniziative e agevolazioni anche per i nuovi clienti, perché tutelare il proprio lavoro e il patrimonio è oggi più che mai una scelta necessaria, oltre che obbligatoria”.

