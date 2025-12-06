Sorpreso a spacciare cocaina in centro a Bastia: arrestato 30enne

Il giudice per direttissima lo ha condannato a sei mesi di carcere e 1500 euro di multa

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne, di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell’ambito dei consueti servizi predisposti al fine di prevenire e contrastare le varie forme di reato in materia antidroga, hanno notato il conducente di un’autovettura, risultata essere a noleggio, nel mentre cedeva due dosi di cocaina ad un ragazzo nel cuore del centro storico, in prossimità di un locale frequentato da giovani del luogo.

Immediatamente gli operanti hanno intercettato l’acquirente, che è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Perugia, per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre il presunto autore della cessione, già noto alle forze dell’ordine, rintracciato e fermato, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso in possesso di una somma di denaro di € 600, sequestrata, verosimilmente costituente il provento dell’attività illecita.

Il 30enne, in forza di così rilevanti elementi indiziari raccolti a suo carico, è stato arrestato per l’anzidetta ipotesi di reato, e, al termine delle formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma sede della Stazione di Santa Maria degli Angeli, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare l’arresto, ha condannato l’interessato alla pena di mesi 6 di reclusione e 1500 € di multa.

© Riproduzione riservata