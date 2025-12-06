Partito da Betlemme il Natale ad Assisi 2025, tra mercatini, albero e videomapping (foto)

Si è acceso il 6 dicembre 2025 il Natale ad Assisi 2025, con le spettacolari proiezioni luminose su chiese e monumenti storici di Assisi dedicate al tema della pace nell’arte contemporanea, che danno il via al Natale più iconico dell’Umbria. Un progetto unico e originale, promosso dal Comune di Assisi, che trae ispirazione da opere di artisti come Banksy, Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso, con elementi di alcune delle loro creazioni più famose, reinterpretate e adattate alle architetture delle facciate. (Continua dopo la foto)

Nel pomeriggio del 6 dicembre in Piazza del Comune anche l’accensione del grande albero di Natale in collegamento su maxischermo con Betlemme, gemellata con Assisi, dove si trova in visita il sindaco Valter Stoppini, insieme a una delegazione comunale. È stato proprio lui a spingere, simbolicamente, il bottone che ha dato il via a un Natale di pace, luce e incontro, dalla città in cui è nato Gesù, insieme al primo cittadino Maher Nicola Canawati, che era stato ad Assisi lo scorso ottobre, in occasione della Marcia per la Pace. L’evento è stato accompagnato da canti natalizi del coro degli alunni del “Convitto Nazionale Principe di Napoli” e poi dalle musiche festose dei “Babbi Natale Marching Band”, che hanno girato per le vie del centro storico. (Continua dopo il video)

A seguire il via ai videomapping, realizzati grazie al lavoro congiunto di storici dell’arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali. Le immagini sono state curate da Enel, con il coordinamento dell’ufficio Turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi. La città si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto, per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza. In un percorso di un grande impatto emotivo, sul Santuario di Rivotorto c’è Picasso, sulla Basilica di Santa Chiara Chagall, sulla Cattedrale di San Rufino René Magritte, sull’Abbazia di San Pietro Klimt. Sulla Basilica di San Francesco, prende forma il “Presepe di Greccio” di Sieger Köder, dove la pace è speranza e rinascita (l’accensione in questo caso sarà l’8 dicembre, alle ore 18.00). Cuore del progetto è Piazza del Comune, dove la tematica “Pace sulla Terra” viene interpretata attraverso alcune opere di Banksy, il più grande street artist contemporaneo, che ha portato ad Assisi la propria arte rivoluzionaria con la mostra “Peace on Earth”, alla Rocca Maggiore fino all’11 gennaio 2026. È la prima volta che l’arte contemporanea viene utilizzata per animare il Natale attraverso la tecnica dell’illuminazione mappata di chiese e monumenti, che da anni rende speciali le luci natalizie ad Assisi. (Continua dopo il video)

Il 6 dicembre sono partiti anche i mercatini di Natale in Piazza Santa Chiara, con prodotti tipici e artigianato di qualità (aperti tutti i giorni fino al 6 gennaio: festivi dalle ore 9.00 alle 20.00; feriali dalle 10.00 alle 19.00) e in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli (aperti tutti i giorni fino al 21 dicembre: festivi dalle ore 9.00 alle 20.00; feriali dalle 10.00 alle 19.00). Il 7 dicembre, alle ore 17.00, inaugurazione della Casa di Babbo Natale, allestita nel Palazzo del Capitano a Santa Maria degli Angeli, mentre nel centro storico di Assisi dalle ore 16.30 ci sarà una parata di mascotte con personaggi natalizi e dei cartoni animati. (Continua dopo il video)

Il Ponte dell’Immacolata ad Assisi è ricco di eventi e appuntamenti, tra questi anche tour guidati gratuiti ai musei dei Comuni del Parco del Monte Subasio (Assisi, Spello, Nocera Umbra, Valtopina), con partenza sempre dalla città serafica, immersa nella magica atmosfera natalizia, che si pone come luogo di coesione e incontro. L’8 dicembre tour Assisi-Nocera Umbra con partenza in apposita navetta alle 10.15, visita a Pinacoteca civica e Museo archeologico di Nocera e nel pomeriggio alla Pinacoteca comunale della città serafica e alla città fra le luci. L’esperienza è gratuita, i posti disponibili sono 28 in totale, con prenotazione obbligatoria: experience@gruppomartinelli.net; +39 350 568 2077. Il programma con tutti gli eventi del “Natale ad Assisi 2025” è su www.visit-assisi.it, portale ufficiale d’informazione turistica della Città di Assisi.

