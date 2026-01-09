Sorpreso con la droga in macchina: arrestato 23enne a Bastia

Il giovane sorpreso dai carabinieri alla guida di un'auto a noleggio durante un controllo

I carabinieri della stazione di Bastia Umbra, hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle disponbilità del giovani sette dosi di droga.

Nel dettaglio, i militari – nell’ambito dei consueti servizi di controllo predisposti al fine di prevenire e contrastare i reati in materia di droga – hanno fermato il giovane alla guida di un’autovettura, risultata poi essere a noleggio. L’atteggiamento nervoso del conducente ha insospettito i carabinieri, che hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e veicolare, ritrovando 5 grammi di cocaina, già suddivisa in 7 dosi pronte per essere immesse sul mercato locale, nonché 250 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. Il 23enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo. Il giudice del tribunale di Perugia, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti del 23enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre tutto il materiale stupefacente è stato sequestrato.

