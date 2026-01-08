Tanti auguri alla nonna della montagna: Sabina Sorbelli compie 103 anni

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 103 anni della signora Sabina Sorbelli).

Nei giorni scorsi grande festa a Sant’Anna dove ha celebrato 103 anni nonna Sabina Sorbelli in Maccabei, la nonna della montagna di Assisi che già nel 2023 aveva raggiunto il grande traguardo del centenario in piena lucidità e salute. “Ho avuto il piacere – si legge nella pagina del sindaco di Assisi Valter Stoppini – di portare gli auguri della città di Assisi alla signora Sabina Sorbelli che ha festeggiato 103 anni! Anche in questa occasione ho consegnato il pacco di generi alimentari offerto dal gruppo Colussi, un gesto di attenzione verso tutti i nostri concittadini che raggiungono questo straordinario traguardo. Tanti auguri alla signora Sabina e grazie al figlio Paolo Maccabei per la gentile accoglienza”. Una vera festa in cui protagonista è una grande donna esempio di vita e di valori: buon compleanno Nonna Sabina anche dalla redazione di Assisi News.

© Riproduzione riservata