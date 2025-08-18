Spaccio, ancora un 25enne arrestato a Bastia

Nuovo arresto per spaccio a Bastia Umbra, e dopo il 25enne sorpreso a spacciare vicino all’ufficio postale, è di nuovo un 25enne, di origini albanesi, ad essere arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il giovane a bordo di una utilitaria e, avendo notato un atteggiamento sospetto e chiaramente teso, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, hanno infatti scoperto che trasportava con sé 10 involucri contenenti stupefacente risultato essere cocaina. L’uomo è stato quindi condotto in caserma e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga ed i circa 100 euro in contanti che aveva con sé, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Assisi, per poi essere condotto dinanzi al GIP del Tribunale di Perugia per l’udienza direttissima, all’esito della quale l’arresto operato dai militari è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stato disposto il divieto di dimora in Umbria.

