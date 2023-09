Tenta una rapina al cinema Esperia: denunciato 35enne

I carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, hanno denunciato in stato di libertà un 35 enne di origini polacche, da anni residente in Italia, ritenuto responsabile di tentata rapina nei confronti di un dipendente del cinema Esperia di Bastia Umbra.

I fatti risalgono a fine agosto quando un uomo, con volto travisato, era entrato all’interno del cinema Esperia ed aveva intimato al dipendente presente in biglietteria di consegnare l’incasso minacciandolo di sparare se non avesse ottemperato a quanto richiesto. La vittima, senza opporre alcuna resistenza, aveva però riferito al rapinatore di non avere la chiave della cassaforte e di non poter consegnare il denaro. Davanti a tale affermazione, lo sconosciuto aveva desistito dall’intento e si era allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce per le vie del centro.

I Carabinieri della locale Stazione, venuti a conoscenza dei fatti, hanno avviato immediate e approfondite indagini finalizzate a svelare l’identità dell’autore del gesto. L’attività investigativa condotta dai militari si è rivelata fruttuosa ed ha consentito di identificare e deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 35 enne polacco per l’ipotesi di reato di tentata rapina.

