Meteo Assisi 15-17 settembre 2023: venerdì e sabato rischio pioggia, poi torna il bel tempo

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 15-17 settembre 2023.

Ben ritrovati cari lettori,

prima parte di settimana molto calda quella che abbiamo vissuto sulla nostra Umbria con temperature 6-7 gradi superiori al normale sia nei valori massimi che in quelli minimi della notte. Le temperature “grazie” al sole scarico non sono tuttavia potute salire fin su valori estremi nel corso del fine settimana in arrivo aumenterà l’instabilità e sia oggi che domani potranno svilupparsi degli occasionali temporali soprattutto nel corso delle ore pomeridiane (come è nella tradizione sulla nostra regione lontana dal mare).

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 15-17 settembre 2023, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Venerdì e sabato: giornate molto simili con sole e il rovescio dietro l’angolo da portare con se sempre l’ombrello. Temporali possibili soprattutto nelle ore pomeridiane e di centro giornata momento nel quale sarà maggiore il contrasto termico. Ventilazione debole sud-occidentale clima nella norma. N.B. Ho segnalato in questa mappa possibilità di rovesci temporaleschi ovunque sulla regione perché possibili appunto dappertutto, ma saranno solo locali e su alcune aree non pioverà, magari si annuvolerà soltanto.

Domenica: torna il bel tempo con tanto sole e temperature in aumento su valori 6-7 gradi oltre la norma (sui 32 gradi nelle pianure umbre).

Inizio di settimana prossima per concludere che vedrà invece una prosecuzione del bel tempo con temperature sulle pianure sostanzialmente stabili su valori di 31-32 gradi (6 oltre il normale). Minime delle notte anche calde su valori tra 18 e 19 gradi (6 oltre il normale). Auguriamo a tutti voi un sereno weekend come sempre e a presto dalla redazione meteo di Assisi News!

