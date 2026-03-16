Ubriaco sfonda con la mazza da baseball la porta della camera da letto dei genitori: denunciato

Ha sfondato con una mazza da baseball, ubriaco, la porta della camera da letto dove il padre si era rifugiato il 28enne denunciato per minaccia aggravata dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal primo dirigente Francesca Domenica Di Luca. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i poliziotti sono intervenuti, a seguito di chiamata al numero unico di emergenza,in un’abitazione di Bastia Umbra, denunciando un cittadino italiano per il reato di minaccia aggravata.Gli agenti sono intervenuti su richiesta di un uomo, risultato poi essere il padre del ragazzo, che segnalava il comportamento aggressivo del figlio. Quest’ultimo, rientrato a casa in evidente stato di alterazione alcolica, aveva tentato di accedere alla stanza del genitore sfondando la porta con una mazza da baseball. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il ragazzo ancora in possesso della mazza. Dopo averlo riportato alla calma, i poliziotti del commissariato assisano hanno interrogato il 28enne per capire le motivazioni del suo comportamento, spiegazioni che il giovane non ha saputo fornire. Per questo motivo gli agenti, dopo aver sequestrato la mazza da baseball e ultimati gli atti di rito, lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di minaccia aggravata.

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