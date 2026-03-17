Non si ferma all’alt e tenta la fuga: arrestato 25enne

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, originario del posto, ritenuto responsabile di fuga pericolosa, reato recentemente inserito nell’ambito dell’ultimo Decreto Sicurezza.

Nel dettaglio, nel corso di un servizio di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere, lungo Via Perugia del Comune di Bettona, i Carabinieri della locale Stazione hanno intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente, invece di fermarsi, ha accelerato allontanandosi a velocità elevata e mantenendo una condotta di guida pericolosa per l’incolumità degli altri utenti della strada.

A questo punto, i militari hanno iniziato un lungo inseguimento, nel corso del quale hanno allertato la Centrale Operativa della Compagnia di Assisi per diramare le ricerche del veicolo alle altre pattuglie in zona. L’autovettura è stata infine intercettata e bloccata da altro personale della Compagnia Arma di Assisi.

Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente era alla guida con patente revocata; lo stesso, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, il 25enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo eseguito dai Carabinieri.

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