Bettona 1225 – Il mistero di un’epigrafe: convegno il 15 novembre

La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bettona, con il patrocinio del Comune e della locale Pro Loco, organizza e promuove, per sabato 15 novembre alle ore 16.30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, in piazza Cavour, il convegno intitolato “Bettona 1225 – il mistero di un’epigrafe”. L’iniziativa mira ad approfondire la storia della Collegiata di Bettona e il contesto storico-religioso legato a un’epigrafe che attesta al 1225 una solenne cerimonia di “riconsacrazione”; della chiesa parrocchiale.

Recentemente restaurata, l’epigrafe è situata nella sacrestia, che potrà essere visitata al termine del convegno. Nell’ottavo centenario della riconsacrazione, che coincide anche con l’ottavo centenario del Cantico di frate Sole, l’incontro Bettona 1225 – Il mistero di un’epigrafe del 15 novembre vedrà la partecipazione di tre autorevoli relatori, che – dopo i saluti del sindaco bettonese, Valerio Bazzoffia, presenteranno contributi specialistici: a parlare saranno il professore e storico dell’arte Elvio Lunghi, che affronterà il tema “La chiesa di Santa Maria Assunta nel corso dei secoli”, fra Felice Autieri, docente di storia della Chiesa e francescanesimo, che interverrà sul rapporto tra le due città (“Bettona e Assisi: storia di un rapporto politico religioso”) e Pier Maurizio Della Porta, archivista e direttore dell’Archivio della diocesi Assisi-Nocera-Gualdo, che presenterà un approfondimento documentario su “Le carte d’archivio della Collegiata di Bettona presso l’archivio Diocesano di Assisi”. L’ingresso è libero e l’evento sarà seguito da un momento conviviale aperto a tutti. Domenica 16 novembre, alle ore 11.00, sarà poi celebrata una messa solenne proprio nella chiesa di Santa Maria Assunta. (Continua dopo la foto)

Sempre domenica si terrà anche il ritiro conclusivo interdiocesano della Scuola di Bibbia e Vita Cristiana “Francesco uomo del Vangelo” che si terrà domenica 16 novembre a partire dalle ore 15 al Pontificio Seminario regionale Umbro Pio XI di Assisi. “Questo ritiro è un po’ il culmine del nostro percorso della Scuola della Parola ed ha come titolo ‘…il Signore mi dette dei fratelli…’ che è lo spunto per approfondire il terzo capitolo dei nostri orientamenti pastorali, dedicato alla fraternità. Ci aiuteranno proprio i frati: padre Marco Gaballo dei Cappuccini, padre Alfredo Avallone dei frati Conventuali e padre Saul Tambini dei frati Minori, grazie a loro ci soffermeremo sul tema del Vangelo secondo Matteo fondamentale per la nostra vita ecclesiale”. Lo ha detto il vicario generale delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, don Giovanni Zampa. Dopo un momento di condivisione e confronto seguiranno l’adorazione eucaristica e le conclusioni del vescovo delle due diocesi, monsignor Domenico Sorrentino. Per informazioni contattare i numeri 389/8227975 – 347/1465023 oppure inviare una email ai seguenti indirizzi di posta elettronica vicario@diocesiassisi.com; vicariopastorale@diocesiassisi.it

