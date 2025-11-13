Laura Pausini incontra il Papa: per Leone una speciale versione di ‘Fratello sole, sorella luna’ (video)

Un regalo speciale ispirato da San Francesco e ‘targato’ Laura Pausini in dono per il Papa che tra una settimana è atteso ad Assisi. Mercoledì 12 novembre 2025 la cantante romagnola ha avuto un breve incontro privato con Papa Leone XIV, dichiaratosi grande fan di una delle più note ambasciatrici della musica tricolore nel mondo, con la simpatica notazione che che “il fan più grande, se non del mondo, almeno dell’America Latina” è il suo segretario personale, padre Edgard Rimaycuna Inga.

E se nel corso di una cerimonia lampo alla presenta del Santo Pasre la cantante ha ricevuto una ricevuto il “Global Icon Award di Billboard Women in Music” , non è mancato un pezzo di Assisi, come svela la stessa Laura Pausini su Instagram: “Oggi ho vissuto una giornata surreale e straordinaria e sono profondamente onorata di aver ricevuto il “Global Icon Award di Billboard Women in Music” alla presenza del Santo Padre Papa Leone XIV. È stato un momento e un incontro che ricorderò per sempre. Al nostro Papa, che mi ha donato questo premio, ho voluto regalare anche io qualcosa di personale, con una canzone a cui sono molto legata dai tempi in cui la cantavo in chiesa da bambina. A Lui ho donato il brano “Fratello sole Sorella luna” (1972 – Claudio Baglioni) ispirata dal “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi visto che dal prossimo anno il giorno del nostro patrono d’Italia sarà festa nazionale”. (Link diretto al video)

© Riproduzione riservata