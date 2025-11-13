Natale a Gubbio 2025, il programma degli eventi: mercatini, ruota panoramica, trenino e altro. Accensione dell’albero il 7 dicembre con la Vespucci

È stata presentata nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura l’edizione 2025 di “Gubbio è…Natale”, il grande contenitore di eventi del Natale a Gubbio 2025 che trasformerà ancora una volta la città umbra in uno dei luoghi più suggestivi del Natale italiano. Un progetto che unisce arte, tradizione, spiritualità, sostenibilità e innovazione, e che culminerà, come ogni anno, con l’accensione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, in programma per domenica 7 dicembre 2025. Nel corso della conferenza è stato annunciato che la Nave Scuola Amerigo Vespucci sarà il testimonial della 45ª accensione dell’Albero, con la partecipazione del suo comandante, capitano di vascello Nicasio Falica, in rappresentanza della Marina Militare Italiana.

Ogni anno, in occasione del Natale, un gruppo di volontari realizza quello che è entrato nel Guinness dei primati come l’Albero di Natale più Grande del Mondo: si tratta una realizzazione che solo nello spirito del più genuino volontariato riesce ad avere continuità nel tempo. La figura di un immenso albero di Natale è infatti realizzata disponendo con sapienza sulle pendici del Monte Ingino, alle spalle della città di Gubbio, centinaia di corpi illuminanti di vario tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico: l’Albero si distende, con una base di 450 metri, per oltre 750 metri (poco meno di trenta campi di calcio) nascondendo le sue radici nelle mura della città medioevale e arrivando con la sua grande stella alla basilica del Patrono, Sant’Ubaldo, posta in cima alla montagna. Il 7 dicembre di ogni anno, nel corso di una manifestazione pubblica, l’Albero viene acceso con una cerimonia che ad ogni edizione ospita un “testimonial” d’eccezione. Ad accendere per la prima volta l’Albero di Gubbio sono stati tra gli altri Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Santo Padre Benedetto XVI e molte altre figure di spicco nel panorama istituzionale, del volontariato e del sociale.

In occasione della conferenza è stato presentato anche il calendario di iniziative del programma del Natale a Gubbio 2025 che animeranno la città nelle prossime settimane: “Gubbio è… Natale è un grande laboratorio di cultura e comunità: alle installazioni luminose e alle tradizioni popolari si affianca un ricco programma artistico che avrà il suo fulcro nella mostra “Francesco e Frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro”, un omaggio a San Francesco in occasione dell’800º anniversario della sua morte. Sostenibilità e turismo esperienziale – ha aggiunto – sono i pilastri su cui stiamo costruendo l’identità del Natale eugubino del futuro: un modello di sviluppo che valorizza le radici senza rinunciare all’innovazione”. Il Natale di Gubbio 2025 sarà, anche quest’anno, occasione di partecipazione globale grazie al progetto “Adotta una luce”, che consente di dedicare una delle luci dell’Albero a un ricordo o a un messaggio d’amore. L’accensione virtuale 2025 è fissata per mercoledì 26 novembre alle 12. Nel 2024 l’iniziativa ha raccolto oltre 15.000 adesioni da 65 Paesi diversi, confermandosi un ponte simbolico tra gli eugubini e il mondo intero.

Nel programma del Natale a Gubbio 2025 anche i mercatini di Natale: nella centralissima location di piazza Quaranta Martiri, tra mille luci, colori e musica, gli stand di legno del Mercatino di Natale regalano un’atmosfera suggestiva, dove passeggiare tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. L’occasione giusta per trovare tante meravigliose idee per un ottimo shopping natalizio. Nell’area dei mercatini troverete anche, per i più piccini, la Giostra Incantata. L’area è accessibile alle persone con disabilità. Il Mercatino di Natale a Gubbio 2025 sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00 nelle seguenti date: 22/23 novembre; 29/30 novembre; 6/7/8 dicembre; 13/14 dicembre continuativamente, dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Il 25 dicembre e 1 gennaio: apertura dalle 15.00 alle 20.00

Tra le attrazioni del Natale eugibino 2025-2026 in Piazza 40 Martiri la ruota panoramica e la pista di ghiaccio; la prima regalerà un’incredibile vista di Gubbio dall’alto e sarà aperta tutti i giorni dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’attività è a pagamento e ha la possibilità di accesso all’attrazione anche per disabili. A pochi passi dalla Ruota Panoramica,la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio, per scivolare, ridere, imparare o ritrovare la magia del pattinaggio in un’atmosfera incantata, circondati da luci, musica e dalla cornice suggestiva del centro storico. Questa attrazione è aperta tutti i giorni dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Al Museo Arti e Mestieri viene invece proposta un’esperienza immersiva tra tradizione e innovazione, in un viaggio tra Presepi dal mondo e un sorprendente Volo sulla città di Gubbio a bordo della Slitta di Babbo Natale, grazie alla magia della Realtà Virtuale. Ti aspettano Elfi, Scenografie incantate, la Sala delle Fiabe e una Stanza Rovesciata per una divertente foto da portare a casa. Scrivi infine la tua letterina a Babbo Natale e incontralo nella sua stanza! Oltre 700 mq di pura atmosfera natalizia, aperto dalle 10.00 alle 12.30 (ultimo ingresso) e dalle 14.15 alle 18.30 (ultimo ingresso) nei giorni 22/23 novembre, 29/30 novembre, 6/7/8 dicembre, 13/14 dicembre e continuativamente, dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (25 dicembre e 1 gennaio: apertura dalle 14.15 alle 18.30 – ultimo ingresso). Ingresso gratuito per bambini sotto i 4 anni e per persone diversamente abili. Non mancherà, dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 con fermata Piazza Quaranta Martiri, il trenino turistico vi farà immergere nella magia di una storia millenaria, nella cultura e nelle tradizioni di una città che non smette mai di meravigliare. Lasciati trasportare nella magia di Gubbio, Città del Natale.

Nel Natale 2025-2026 a Gubbio anche la Giostra per bambini in Piazza Oderisi, dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026; in piazza San Giovanni dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 le particolari luci colorate che regaleranno a questo spazio un effetto magico e suggestivo, mentre è sempre aperta dalle 10.00/13.15 – 14.30/17.00 anche la funivia che porta al Colle eletto. Nel quartiere di San Martino, come ogni anno, viene realizzato un bellissimo e suggestivo Presepe con statue a grandezza naturale, visitabile dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Ingresso libero, accessibile a disabili. Dal 27 settembre all’11 gennaio 2026 Gubbio ospita una mostra di straordinario rilievo, dedicata a uno degli episodi più celebri e simbolici della vita di San Francesco: l’incontro con frate lupo. L’esposizione, intitolata: “Francesco e Frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro”, è promossa dal Comune di Gubbio, dalla Chiesa Eugubina, dal Museo Civico di Palazzo dei Consoli e dal Museo Diocesano di Gubbio, con l’organizzazione e il sostegno di Opera Laboratori. L’iniziativa gode del patrocinio del Comitato cittadino permanente “Francesco a Gubbio”, del Comitato Nazionale San Francesco 800 e del Club Alpino Italiano, e rappresenta il cuore pulsante delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte del Santo, in programma tra il luglio 2025 e il dicembre 2026.

Fino all'11 gennaio 2026 e dunque anche nel programma del Natale a Gubbio 2025, la città dei Ceri ospita una mostra di straordinario rilievo, dedicata a uno degli episodi più celebri e simbolici della vita di San Francesco: l'incontro con frate lupo. L'esposizione, intitolata: "Francesco e Frate Lupo. L'arte racconta la leggenda dell'incontro". Orari: mostra aperta tutti i giorni. Da lunedì a venerdì 10-13; 15-18; sabato, domenica e festivi 10-18 orario continuato. E infine, "Dove nasce la Luce" – Un viaggio nella storia e nella magia dell'Albero di Natale più Grande del Mondo è il titolo del percorso espositivo per raccontare e far vivere ai visitatori la storia, la passione e la magia del Grande Albero di Natale di Gubbio, attraverso immagini, testimonianze, oggetti e installazioni multimediali. La mostra intende valorizzare il lavoro e l'impegno degli Alberaioli, veri custodi di un simbolo che da decenni unisce la comunità eugubina e incanta il mondo intero. Appuntamento nella Residenza Comunale – Sala degli Stemmi, con gli orari di apertura: 10.00–12.00 e 15.00–18.30 nelle date 22 e 23 novembre, 29 e 30 novembre, 6, 7 e 8 dicembre, 13 e 14 dicembre, dal 20 dicembre al 6 gennaio, 25 dicembre e 1° gennaio: apertura solo pomeridiana. Articolo aggiornato al 12 novembre, per eventuali info sul sito ufficiale della manifestazionee

