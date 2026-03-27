Bocconi avvelenati a Passaggio di Bettona: scatta l’allarme tra i residenti

La segnalazione - nella zona del Sambro - è stata prontamente trasmessa all’Istituto Zooprofilattico, indignazione nei proprietari di cani e animali domestici

Preoccupazione tra i cittadini e i proprietari di animali domestici per una segnalazione di possibili bocconi avvelenati nell’area del Passaggio di Bettona, in particolare lungo il percorso verde e nelle zone limitrofe al Sambro.

L’allerta è emersa dopo un grave episodio che ha coinvolto alcuni cani, ritrovati in condizioni critiche all’interno di una proprietà privata. Secondo quanto riferito, sarebbero stati rinvenuti alimenti – in particolare prosciutto cotto – contaminati con sostanze tossiche riconducibili agli organofosforici, un tipo di veleno altamente pericoloso.

La segnalazione è stata prontamente trasmessa all’Istituto Zooprofilattico, che ha provveduto a informare la ASL territoriale e l’amministrazione comunale. Ora si attende un intervento rapido da parte delle autorità competenti per effettuare verifiche e un’eventuale bonifica delle aree interessate.

Non si esclude la natura dolosa del gesto. Se confermata, si tratterebbe di un atto grave non solo sotto il profilo penale, ma anche per le implicazioni etiche e di sicurezza pubblica. L’uso di esche avvelenate rappresenta infatti un pericolo indiscriminato per animali domestici, fauna selvatica e, potenzialmente, anche per le persone.

L’episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità locale, riportando l’attenzione su un fenomeno purtroppo non isolato. Le autorità invitano alla massima prudenza durante le passeggiate e raccomandano di segnalare tempestivamente eventuali ritrovamenti sospetti.

Nel frattempo, cresce la richiesta di controlli più serrati e interventi concreti per garantire la sicurezza delle aree frequentate quotidianamente da famiglie e animali.

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