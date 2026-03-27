Meteo Assisi 27-29 marzo 2026: freddo, nuvole e pioggia – e poi sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 27-29 marzo 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì 27 Marzo a tutti! Dopo lunga attesa ecco il grande freddo arrivato fuori tempo massimo e più negativo che positivo alla causa ambientale. Infatti molto è già fiorito intorno a noi e questo freddo tardivo può recare problemi alla natura. Doveva per forza arrivare, lo ricordo, per riequilibrare il sistema atmosfera alle nostre latitudini ed ora per tornare a parlare di primavera si tratterà di attendere il periodo post pasquale.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 27-29 marzo 2026:

Oggi venerdì: giornata prevalentemente nuvolosa e fredda con precipitazioni più deboli e a tratti rispetto alla giornata di ieri e nevose in collina. Ventilazione moderata nord-orientale

Domani sabato: giornata ancora nuvolosa al mattino, segue miglioramento via via con schiarite sempre più ampie. Temperature massime in ripresa .

Domenica infine: la giornata migliore tra tutte con ritorno del sole diffusamente nella regione e clima normale per il periodo. Ventilazione sempre nord-orientale

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una nuova recrudescenza del freddo e ancora una volta il ritorno della pioggia e della neve in collina.

Copritevi bene questi giorni nei quali il repentino ritorno del freddo dopo il clima molto tiepido precedente si farà sentire maggiormente.

Buon weekend a tutti e buon agriumbria non dimenticate di andare !!!

Foto di Ilya Babakov | via Unsplash

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