Controllo di vicinato, sarà attivato anche a Bettona: firmato il protocollo

Anche a Bettona arriva il controllo del vicinato. Firmato giovedì il Protocollo d’Intesa per il controllo di vicinato tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Bettona. All’incontro , avvenuto in videoconferenza, hanno preso parte il Prefetto Claudio Sgaraglia e il Sindaco Lamberto Marcantonini.

Il protocollo di vicinato è uno strumento di prevenzione della criminalità basato sulla partecipazione attiva dei cittadini in collaborazione con la Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri. Esso si inserisce nel quadro delle iniziative per la sicurezza integrata e partecipata promosse dalla Prefettura in sinergia con le Istituzioni del territorio, al fine di assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza, anche attraverso forme di coinvolgimento dei cittadini.

La Prefettura di Perugia, nell’ambito delle iniziative promosse in materia di sicurezza pubblica, ha sottoposto ai Comuni della Provincia uno schema di protocollo per il controllo di vicinato, teso a rendere operativi innovativi modelli organizzativi, idonei ad attuare un sistema di sicurezza integrata e partecipata. I cittadini, infatti, a seguito dell’adozione da parte del Comune di un apposito progetto di vicinato, potranno concorrere alle attività di controllo ivi previste: nello specifico mediante segnalazioni ‘certe’ alle forze dell’ordine, visto che non sono previste attività di controllo del tipo ronde.

Il primo cittadino bettonese ringrazia il Prefetto per questa nuova opportunità di collaborazione, per un obiettivo comune, tra istituzioni, enti Locali e società civile. L’iniziativa mira a consentire, tramite un apposito progetto di vicinato, la partecipazione dei cittadini al sistema di sicurezza, mediante una attività di osservazione e di segnalazione indirizzata alle Forze di Polizia.