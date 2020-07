Ristoranti all’aperto e Cena con i rioni, ad Assisi e Santa Maria tante iniziative

In attesa della presentazione degli eventi ad Assisi 2020, in programma domani 4 luglio alle 11, continua con successo la trasformazione del centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli in una serie di ristoranti all’aperto. Fino al 31 luglio prossimo, per ora in via sperimentale, è stata adottata dall’amministrazione comunale una politica attrattiva per dare la possibilità ai turisti e ai cittadini di godere la bellezza dei nostri luoghi pranzando o cenando sulle piazze e lungo le strade. Come annunciato, oltre a Corso Mazzini, chiuso nei giorni festivi e prefestivi, dalle 11 alle 23, per consentire ai gestori di ristoranti, bar e locali del centro storico di allestire spazi all’aperto dove accogliere i visitatori, anche altre zone della città si prestano per le stesse finalità. Domani 4 luglio 2020 e domenica 5 luglio 2020 Piaggia San Pietro che domani e domenica sarà chiusa al traffico dalle 17 alle 23 per permettere la somministrazione di cibi e bevande accompagnata da un piccolo intrattenimento musicale organizzato dagli esercenti del posto.

Ristoranti all’aperto anche a a Santa Maria degli Angeli dove domenica si svolgerà l’evento “A cena con i Rioni”, un percorso eno-gastronomico con il coinvolgimento dei ristoratori della zona legato al Palio del Cupolone J’Angeli 800. Dlle 19 alle 23.30 di domenica prossima è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (ad esclusione ovviamente dei mezzi di soccorso) in via Patrono d’Italia (da via Los Angeles a via della Repubblica) e via Protomartiri Francescani (da via Patrono d’Italia a via Capitolo delle Stuoie). Sempre a Santa Maria degli Angeli si conferma che, su richiesta degli esercizi commerciali, è chiuso il traffico tutte le sere dalle 19.40 alle una, domenica e festivi dalle 8 di mattina alle una, per consentire l’apposizione dei tavoli all’esterno in via Becchetti – a partire dal pilomat verso la piazza – e via de Gasperi.

“A causa dell’emergenza sanitaria, il Palo del Cupolone 2020 non si farà. Ci è sembrato però giusto – dice il presidente di Confcommercio Assisi Vincenzo Di Santi – contribuire a mantenere in qualche modo vivo lo spirito di questo nostro evento così partecipato, dando anche alle nostre imprese della ristorazione e del commercio, che potranno restare aperte lungo la via, un segnale di ripresa e di speranza per il futuro. I ristoranti stanno ricominciando pian piano a lavorare, soprattutto quelli che non dipendono in maniera esclusiva dal turismo. Gli incassi, tuttavia, si sono ridotti mediamente del 56% per tanti motivi che si sommano l’uno all’altro: paura, riduzione delle capienze per il distanziamento sociale, mancanza di turismo, eccessivo ricorso allo smart working. I costi d’impresa, al contrario, sono rimasti ai valori pre-Covid. Noi vogliamo continuare a lavorare ed animare il nostro territorio. Come faremo a Santa Maria degli Angeli con A Cena con i Rioni”.

Nei prossimi giorni saranno istituite altre “isole pedonali temporanee” perché già altri ristoratori vogliono aggiungersi e creare dei ristoranti all’aperto. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al Comune che ha proposto e facilitato l’organizzazione di qualcosa di diverso per quest’estate, considerato che si sta venendo fuori dal periodo di emergenza Covid-19 per cui c’è bisogno della collaborazione e della sinergia di tutti, parte privata e parte pubblica, per far ripartire la macchina del turismo ad Assisi.