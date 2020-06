Bettona, il prefetto Sgaraglia incontra amministratori e cittadini (foto)

Giovedì 25 giugno, il Prefetto Claudio Sgaraglia ha incontrato l’Amministrazione Comunale di Bettona. Il Prefetto di Perugia è stato accolto, nella Sala Consiliare, dal Sindaco Lamberto Marcantonini, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Insieme agli amministratori, anche i rappresentanti delle forze dell’ordine che agiscono sul territorio insieme alla Protezione Civile, il Parroco, il Presidente della Pro Loco e i dipendenti comunali. Un incontro, quello con il Prefetto Sgaraglia, non soltanto di conoscenza, ma anche di confronto su temi attuali da dove è emersa l’importanza della sinergia tra tutti i soggetti che, nei loro specifici ruoli, operano per garantire e prevenire fenomeni di illegalità, alla attenzione ai cittadini fino al decoro della città.

Nel corso degli incontri, svoltisi in un clima costruttivo e di cordialità, è stato richiamato lo stretto e consolidato rapporto di leale e sinergica collaborazione, intercorrente tra la Prefettura ed i Comuni interessati, che consente di operare proficuamente per favorire lo sviluppo del territorio, nonché per assicurare una più efficace azione di contrasto dei fenomeni di illegalità, in specie, in questa delicata fase di ripresa delle attività economiche e sociali.

Il Prefetto Sgaraglia ha espresso il proprio sincero apprezzamento per l’operato delle Amministrazioni e delle comunità locali, per la condotta responsabile e proattiva dimostrata in questa difficile contingenza storico-sociale, con l’augurio di una rapida ripresa di questi territori connotati da una forte vocazione turistica e da un interessante comparto economico-produttivo. Sono stati, altresì, affrontati i temi della promozione della legalità e della sicurezza, anche al fine di promuovere o implementare condivise forme di collaborazione sul piano della sicurezza integrata e partecipata.

Una mattinata salutata con soddisfazione dall’Amministrazione Comunale, da dove è uscito confermato lo stretto e proficuo rapporto di collaborazione instaurato tra il territorio di Bettona e la Prefettura.