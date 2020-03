Coronavirus a Bettona, due casi: sono marito e moglie

Due casi di coronavirus a Bettona. Ne dà notizia il sindaco che ieri pomeriggio alle 16 ha emesso una ordinanza per l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale). “Con l’ordinanza si attivano una serie di provvedimenti di Protezione Civile nelle situazioni di Emergenza”, spiega Marcantonini.

Stando a quanto scritto nel profilo Facebook del primo cittadino, “l’ordinanza si è resa necessaria perché ci hanno segnalato una seconda persona positiva al coronavirus a Bettona; si tratta della moglie del precedente contagiato. La signora è asintomatica, sta a casa e sta bene”, dice il sindaco. “Secondo gli ultimi studi, una persona infetta ne può contagiare 40. Non faccio più appelli: siete obbligati a restare a casa, sa cui si può uscire solo per inderogabili necessità. Tutte le altre uscite – conclude il messaggio del primo cittadino – sono sanzionabili per legge”.

Il Comune di Bettona ha cominciato, come altri comuni, anche la sanificazione delle strade. Come scritto ieri, inoltre, l’ammnistrazione e il gruppo comunale di Protezione Civile scendono in campo per i più deboli. La giunta Marcantonini, grazie al supporto del gruppo comunale di Protezione Civile, ha attivato, per ora da oggi (giovedì 19 marzo) e fino al 2 aprile in via sperimentale, il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari.

Il servizio, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Bettona, sarà erogato ai seguenti beneficiari: cittadini con più di 65 anni di età; persone con disabilità; persone che vivono sole . La consegna verrà effettuata martedì e giovedì, dalle 8 alle 17, da volontari della Protezione Civile. Il numero da chiamare è 075/ 9869235 attivo il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il servizio di consegna a domicilio è gratuito, mentre il costo dei farmaci e dei generi alimentari è a carico dell’utenza.