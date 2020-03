Altri due casi positivi al coronavirus ad Assisi: tre in totale le persone contagiate

Altri due casi positivi ad Assisi, dopo il primo di domenica scorsa. Lo annuncia il sindaco Stefania Proietti che è stato informato dall’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. Si tratta di due uomini che in seguito ai tamponi effettuati nel pomeriggio sono risultati positivi al Covid-19.

A loro il sindaco manda un augurio di pronta guarigione e ai loro familiari un abbraccio comprendendo i momenti di difficoltà e di sofferenza che stanno vivendo. In base al Piano di protezione civile comunale, presso gli uffici di Santa Maria degli Angeli è già attivo il COC (Centro operativo comunale) che continua a seguire e monitorare la situazione.

Il sindaco ribadisce con forza l’invito a tutti i cittadini di Assisi a rimanere a casa, a non uscire se non strettamente necessario e soltanto per i motivi previsti, ad adottare sempre tutte le misure igienico sanitarie per prevenire ed evitare il contagio da coronavirus. Il sindaco ricorda, inoltre, che si sta procedendo già da lunedì all’attività di disinfezione e sanificazione delle strade e delle piazze di tutto il territorio comunale, dal centro storico alle frazioni grandi e piccole.

Poi proprio da oggi sono in vigore le due ordinanze sindacali con cui si vieta l’accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi, al percorso pedonale accanto al fiume Tescio e ai cimiteri comunali. Il Gruppo comunale dei volontari della Protezione civile è impegnato nel servizio di prossimità e di assistenza alla popolazione e nel sostegno alle esigenze della cittadinanza con particolare riguardo agli anziani e alle fasce più deboli.

Il bollettino di questa mattina della Regione parlava di 334 casi positivi al coronavirus in Umbria; i decessi, dal bollettino di stamattina, sono invece saliti a sei. I guariti al momento restano 4. Nella provincia di Perugia i positivi sono 236 e 84 in quella di Terni: sono ricoverati in 90 (4 di questi sono di fuori regione), di cui 64 nell’ospedale di Perugia e 22 in quello di Terni. Dei 90 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 10 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2292; 720 soggetti usciti dall’isolamento di cui 550 nella provincia di Perugia e 170 in quella di Terni.