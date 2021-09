Il balcone dell’Umbria, a Bettona la prima estemporanea di pittura

Importante iniziativa a Bettona, organizzata per domenica 5 settembre da il comune di Bettona , la Pro loco di Bettona e la Confraternita del Sopramuro. Si tratta della prima estemporanea di pittura Città di Bettona: “Il balcone dell’Umbria”, dove interverranno numerosi pittori per ammirare e dare vita a bozzetti e quadri colorati, ispirati agli scorci del borgo umbro. Come da regolamento, sono previsti dei premi, per in vincitori , in denaro e in prodotti tipici offerti da importanti aziende e agriturismo del territorio comunale. Sarà una piacevole giornata da trascorrere nel borgo di Bettona , ammirando le bellezze naturali ed artistiche , anche con visite guidate al museo e alla Pinacoteca, e gustando i piatti tipici presso le numerose strutture ricettive

