Moreno Fortini: “A Petrignano il PD si sovrappone a Cosimetti”. E i ‘dem’ spostano l’incontro

Moreno Fortini all’attacco del Pd che, il 2 settembre, ha organizzato a Petrignano un incontro nella stessa sera in cui anche il candidato del centrodestra Marco Cosimetti dovrebbe incontrare la cittadinanza. “Dopo avere assistito alla presentazione di un simbolo da parte del sindaco Stefania Proietti con molte similitudini tra una delle liste civiche a suo sostegno e quella di Marco Cosimetti, già presentata a luglio, oggi apprendiamo che il Pd ha organizzato una iniziativa politica a Petrignano la stessa sera, ossia giovedì 2 settembre, in cui la coalizione di centrodestra incontrerà la cittadinanza”, il j’accuse di Fortini, coordinatore di Fratelli d’Italia Assisi.

Il riferimento è all’incontro sul tema “Petrignano: Un nuovo modello di sviluppo e benessere per il nostro paese”, con la presenza del sindaco, del vicesindaco, dell’assessore ai lavori pubblici e di due consiglieri di zona, che avrebbe dovuto svolgersi alle 21 nel piazzale antistante il prefabbricato. Allo steso orario, nella sede della Pro loco, l’incontro di Cosimetti e della sua squadra. “Un evento, anche questo, annunciato sui social già domenica e

concordato con la pro loco da settimane. Quante altre strane coincidenze dovremo attenderci da qui al 3 e 4 ottobre? Auspichiamo che non si tratti di mezzi di basso profilo politico, adottati per generare equivoci e confusioni a discapito dei cittadini, evitando così un corretto e sano dibattito e confronto tra tutte le forze politiche in campo”, conclude Moreno Fortini.

E il Pd sposta l’incontro. Come spiega il consigliere Paolo Lupattelli su Facebook, “L’incontro programmato per il 2 settembre alle ore 21 presso il piazzale antistante il prefabbricato per l’illustrazione dello stato dell’arte dei progetti relativi a Campogrande, zona industriale e area scuola è stato spostato a lunedì 6 settembre. Non è nostra intenzione animare la bagarre elettorale e riteniamo corretto non accavallare gli appuntamenti per permettere a tutti i cittadini di ascoltare le varie controparti che si affrontano in questa campagna, pur avendo un calendario fitto di impegni programmati già da tempo come lo era questo”.

