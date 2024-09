Incendio in capannone con toner a Bettona, preoccupazione e curiosità per la colonna di fumo nero (foto e video)

(Articolo in aggiornamento) na colonna di fumo nero visibile per km sta destando curiosità – e qualche preoccupazione. Secondo le prime informazioni, nella mattinata dell’11 settembre 2024 sarebbe divampato un incendio in un capannone di Bettona, nella zona di Passaggio. Non è al momento chiaro la portata dell’incendio, sul quale stanno lavorando i vigili del fuoco; le fiamme sono sotto controllo. Sul posto anche il sindaco Valerio Bazzoffia, per sincerarsi della situazione e capire le eventuali misure da prendere: “Ma al momento non ci risultano pericoli per l’incolumità pubblica, monitoriamo comunque la situazione”, le sue parole ad Assisi News. “Invitiamo comunque a tenere le finestre chiuse, a non circolare nei paraggi e a non consumare ortaggi freschi dai campi e orti se non lavati”. (Continua dopo il video – link diretto)

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, le fiamme sono divampate in via Sambro. L’incendio in un capannone ha generato una densa colonna di fumo, visibile da diversi chilometri di distanza, provocando numerose chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenute squadre provenienti dal distaccamento di Assisi e un rinforzo dalla centrale con autobotte, al fine di circoscrivere e domare l’incendio.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, all’interno del capannone, presumibilmente sotto sequestro, potrebbero essere presenti dei toner. Per questo motivo, i vigili del fuoco stanno operando con la massima cautela, attendendo il raffreddamento completo delle strutture prima di procedere con le operazioni di bonifica e di accertamento delle cause. Al momento l’incendio è sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Si invitano i cittadini a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata