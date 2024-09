Incendio in un capannone a Bettona, arriva l’ordinanza del Comune: i divieti

Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali, per un raggio di 500 m dal punto di innesco dell’incendio di materiali – toner per stampanti e similari – speciali ma di per sé non pericolosi se non fossero andati a fuoco. Dopo l’incendio in un capannone a Bettona, arriva l’ordinanza del Comune, di concerto con Arpa Umbria e Usl Umbria1. (Continua dopo il video – link diretto)

Le fiamme, come anticipato questa mattina, hanno interessato un cumulo di rifiuti, toner e cartucce esauste per stampanti, stipati in un’area posta sotto sequestro dai carabinieri forestali a Bettona, in via Sambro. Un incendio visibileda Perugia a Foligno e che ha fatto “bollire” il centralino dei vigili del fuoco. L’ordinanza del Comune “Valutate le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni”, potrà essere rimossa da parte del sindaco a seguito di piogge significative in assenza delle quali sarà cura di ARPA e USL n. 1 valutare il periodo necessario di mantenimento della stessa. L’Arpa ha anche chiesto al sindaco di emettere un provvedimento per l’immediata rimozione dei rifiuti bruciati nei confronti del proprietario dell’area e dei responsabili della stessa: oltre ai rifiuti bruciati, andrà rimossa anche una porzione del terreno sottostante. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

