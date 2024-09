Orienteering per giovani, a Santa Maria degli Angeli cinque incontri gratuiti

Il via a partire dal 12 settembre, l'iniziativa rientra nel Progetto SMASH! Giovani per lo Sport e la partecipazione sociale

Cinque incontri gratuiti di orienteering per giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Al via da oggi, giovedì 12 settembre il corso gratuito presso il Tennis Country Sporting Club di Santa Maria degli Angeli. I partecipanti saranno impegnati in cinque incontri nei seguenti giorni: 12, 16, 18, 23 e 25 settembre, dalle 15:30 alle 17:30. Un’esperienza che darà anche modo ai giovani di formare una squadra per partecipare ai Giochi interprovinciali di Latina il 5 e 6 ottobre. Per informazioni: tel +39 371 3234043. L’orienteering è lo sport che ha come obiettivo quello di completare nel minor tempo possibile un percorso definito, utilizzando solo di bussola e cartina.

L’iniziativa rientra nel Progetto SMASH! Giovani per lo Sport e la partecipazione sociale, finanziato dall’Unione Province d’Italia (UPI) con le risorse del Fondo per le Politiche Giovanili gestite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Programma nazionale G.A.M.E. (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment). Il Progetto, di cui è capofila la Provincia di Perugia, si pone l’obiettivo di contribuire a ridurre il disagio, aumentare l’inclusione e promuovere la partecipazione sociale della popolazione giovanile nella società e nella comunità di appartenenza ed è realizzato da un partenariato composto dalla stessa Provincia e da: Istituto Alberghiero Assisi, APS VI.VA. Partecipazione e Solidarietà, l’A.C.D. Montone, A.S.D. Tennis Sporting Club, Il Ponte d’Incontro 3.0 APS e Associazione Trust Us. Smash!.

Foto di Ali Elliott | via Unsplash

