Le pinoccate umbre: la ricetta delle dolci “caramelle” a base di zucchero e pinoli

Le pinoccate umbre sono uno dei dolci tradizionali delle feste nella nostra regione Umbria, caratteristici dolcetti secchi a base di zucchero e pinoli. Le pinoccate umbre hanno la caratteristica forma a rombo e possono essere bianche o nere. Le pinoccate dell’Umbria sono diffuse in tutto il territorio regionale, Assisi e comprensorio circostante inclusi. Realizzate anche in altre parti d’Italia, vengono, una volta pronte, confezionate in carta di svariate colorazioni unita a cellofan trasparente. Le pinoccate umbre sono buone come dessert, ottime da gustare anche a merenda per uno snack dal sapore del tutto dolce.

Le pinoccate umbre bianche, ingredienti: 500 gr di zucchero semolato, 125 gr di acqua, 250 gr di pinoli, mezzo limone.

Le pinoccate umbre nere, ingredienti: 500 gr di zucchero semolato, 125 gr di acqua, 250 gr di pinoli, 50 gr di cacao amaro.



Le pinoccate umbre, procedimento: Mettete lo zucchero con l’acqua in una pentola e fatelo bollire. Togliete lo zucchero dal fuoco una volta che avrà raggiunto la giusta cottura e incorporatelo con i pinoli e la scorza di limone grattugiata. Il composto versato inizierà a raffreddarsi. Prima che raffreddi del tutto, utilizzando un coltello a lama liscia, tagliate le pinoccate, formando dei rombi. In questa maniera potrete realizzare entrambi i tipi di pinoccate, per realizzare le pinoccate nere basterà mettere il cacao al posto della buccia di limone. Una volta pronte, scegliete una carta velina del colore preferito e del cellofan trasparente, tagliatela a quadrati, in ognuno avvolgete una pinoccata e confezionatela a forma “di caramella” avvolgendo girando forte le due estremità della confezione. Disponete le caramelle in un contenitore e servite.

Buon appetito e buon anno, da AssisiNews!