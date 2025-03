L’assessore Simona Meloni in visita a Bettona che presenta le sue eccellenze e la promozione territoriale

L’assessore regionale Simona Meloni in visita Bettona, accolta giovedì 6 marzo alle 16 dal sindaco Valerio Bazzoffia, dalla giunta comunale, dai consiglieri comunali e da numerosi cittadini, fra cui i vertici di varie aziende locali di ‘Bettona Produce Eccellenze’. “Siamo vicini a tutti i paesi dell’Umbria, grandi e piccoli, eccellenza della nostra terra. Bettona è una delle realtà più produttive a livello regionale per quanto riguarda cultura e turismo e continueremo a lavorare nella valorizzazione dello sport, che è salute, benessere e prevenzione”, le parole della Meloni. “L’incontro è stato utile per presentare progetti all’assessore, piacevolmente sorpresa dalla nostra dinamicità: ne siamo soddisfatti e sicuramente proseguiremo il rapporto nella maniera più costruttiva possibile”, le parole del sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia.

L’incontro si è tenuto presso la sede comunale e ha visto presenti la Giunta, imprenditori, portatori di interesse e cittadini del Comune, ed è stata l’occasione per la presentazione degli importanti traguardi raggiunti da Bettona nel settore della promozione del territoriale. Fiore all’occhiello il progetto Bettona Produce Eccellenze, che si è ufficialmente formalizzato in un marchio territoriale in attesa di un disciplinare, che mette insieme e promuove le migliori eccellenze del territorio nell’ambito agroalimentare. Notevoli gli eventi di natura culturale che si sono susseguiti in questi ultimi anni tra cui sta per spiccare ETRUSCHI A BETTONA, la prossima mostra che aprirà al Museo della Città di Bettona.

L’incontro con l’assessore Simona Meloni si è svolto come una tavola rotonda di confronto sui temi della sostenibilità logistica e strutturale dei flussi turistici, delle opportunità date dai numerosi bandi che non sempre riescono ad essere colti da piccoli comuni. Si è parlato di interazione tra il governo regionale e le piccole amministrazioni per stabilire politiche agili e sostenibili, anche nella gestione. Temi cari a questo territorio sono produzioni agricole evolute e tecnologicamente efficienti, la zootecnia sostenibile, i percorsi naturalistici da orientare verso l’accoglienza, il cicloturismo e il turismo lento. L’obiettivo è quello di creare un sistema sinergico tra agricoltura e turismo per promuovere azioni efficaci e adatte ai piccoli borghi.

Intanto il Comune di Bettona, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità “La Fonte” e Confcooperative Umbria, invita tutti i cittadini, le imprese, le associazioni e gli enti del territorio ad un evento presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile di Bettona promossa nel territorio comunale nella veste giuridica della Cooperativa di Comunità.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente oggi venerdì 7 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Excelsior, in Piazza del Popolo a Passaggio di Bettona. L’incontro sarà un’occasione per approfondire il funzionamento e i benefici della Comunità Energetica, un modello innovativo basato sulla condivisione di energia rinnovabile, con vantaggi concreti in termini di risparmio economico, sostenibilità ambientale, sviluppo territoriale, welfare ed economia circolare.

