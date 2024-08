Museo della Città di Bettona, nuovo look ed ‘evoluzione’ in porta di accoglienza cittadina

Nuovo look per il Museo della Città di Bettona che si rinnova nella veste grafica e diventa infopoint e porta di accoglienza della città.

Il Museo, per la sua posizione centrale, è la porta di ingresso alla città e si presta a svolgere un servizio di informazione, accoglienza ed orientamento turistico fornendo quei servizi di assistenza in grado di soddisfare i bisogni e le esigenze dei visitatori. Uno spazio innovativo che non si limita ad accogliere ed informare, ma fornisce servizi e proposte esperienziali per vivere la vita culturale di Bettona. Un bookshop dedicato alle tipicità del territorio dove offrire nuove modalità di fruizione culturale e accoglienza turistica diffusa, aggiornata ai nuovi approcci multimediali ed esperienziali attraverso l’utilizzo di codici QR code.

Bettona, il balcone etrusco sulla Valle Umbra, dove archeologia etrusca e romana si fondono con la raffinatezza del Perugino nel trecentesco Palazzo del Podestà, sede del Museo della Città, scrigno d’arte e cultura senza tempo. La sezione archeologica dà inizio al percorso espositivo, punta di diamante della collezione una magnifica testa marmorea di Afrodite risalente alla media età imperiale.

Fra i dipinti spiccano il Sant’Antonio da Padova, la Madonna della Misericordia di Pietro Vannucci detto il Perugino, una splendida Natività su tavola capolavoro di Dono Doni e una coppia di tele di Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto, raffiguranti San Pietro e San Paolo, un prezioso busto di Antonio Canova.

Questi gli orari di apertura al pubblico del Museo della Città di Bettona e Infopoint

NOVEMBRE – MARZO

venerdì e sabato

10:30 – 13:00 | 14:30 – 17:00

domenica

10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

APRILE – MAGGIO – GIUGNO – OTTOBRE

venerdì e sabato

10:30 – 13:00 | 15:30 – 18:00

domenica

10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00

LUGLIO – AGOSTO

Dal giovedì al sabato

10:30 – 13:00 | 15:30 – 18:00

domenica

10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00

Info e prenotazioni

bettona@sistemamuseo.it

© Riproduzione riservata