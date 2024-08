Eventi e navetta gratuita: in centro il Palio di San Rufino – arrivandoci col bus gratis (foto)

Tanti eventi, tanti turisti e torna la navetta gratuita per il centro storico. Comincia oggi, giovedì 22 agosto, il Palio di San Rufino 2024 organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Assisi: dalle 10 alle 23 in Piazza del Comune il mercatino medioevale, con “replica” anche domani, e stasera e domani dalle 21 circa lo spettacolo itinerante dei gruppi della Compagnia. Il mercatino è la rievocazione storica della tradizionale fiera cittadina che si teneva nei giorni della festività del Patrono di Assisi, con artigiani locali e da fuori.

Sabato, alle ore 17.30, il corteo storico con partenza da piazza del Comune alla cattedrale di San Rufino, dove alle 18 si celebrerà la messa con investitura dei nuovi balestrieri e battesimo dei piccoli balestrieri. Alle 20 in piazza San Rufino, la cena propiziatoria per la disputa del “Palio di San Rufino 2024” e a seguire alle 22.30 l’inizio dello spettacolo dei gruppi della Compagnia Balestrieri di Assisi. Domenica è il giorno clou degli eventi della manifestazione, con alle 16.30 il corteo storico che muoverà da Piazza del Comune in direzione Piazza San Rufino, dove alle 17 ci sarà l’esibizione dei gruppi della Compagnia e a seguire la gara a squadre tra i Balestrieri dei Terzieri di Santa Maria, S. Francesco e San Rufino e poi la gara individuale disputata tra i balestrieri.

Intanto, visto che anche questa settimana si sta rivelando affollatissima di turisti, dopo “l’esperimento” di Ferragosto – e visto che già lunedì e martedì i parcheggi hanno registrato la stessa affluenza dei giorni del ponte, senza dimenticare gli eventi in corso – la giunta ha deciso di riattivare il servizio navette gratuite che collegano Santa Maria degli Angeli al centro storico fino a domenica compresa. Il provvedimento, già in vigore nei giorni intensi come la settimana di ferragosto, è attivo dalle 10 fino alle 20. La navetta gratuita parte dai parcheggi della stazione ferroviaria e del teatro Lyrick verso il centro storico della città, con tappa al parcheggio Giovanni Paolo II nelle immediate vicinanze della Basilica di San Francesco. Il servizio già l’anno scorso aveva riscosso significativo apprezzamento dai turisti che comodamente possono lasciare la macchina e raggiungere l’acropoli. Per l’accesso al centro tornano anche le disposizioni per la zona a traffico limitato che in alcuni giorni di alto e medio afflusso turistico (contraddistinti dai bollini rosso e giallo) viene chiusa proprio nell’orario 10-20. Potranno circolare alcune categorie di veicoli (disabili, elettrici, ciclomotori e motocicli) e i titolari di permesso (come i residenti, i turisti diretti agli alberghi solo per scarico bagagli, gli utenti delle farmacie, i locatari e proprietari di immobili, i residenti della zona espansione e aree montane).

