Nasce Visit Bettona, il portale che promuove il territorio e le sue eccellenze (foto+video)

Mercoledì 30 luglio 2025 al Teatro Excelsior Bettona, già tornato alla ribalta per le stagioni teatrali, è stato presentato il nuovo sito di promozione turistico-territoriale del Comune di Bettona, Visit Bettona, raggiungibile all’indirizzo visitbettona.it. L’amministrazione guidata dal Sindaco Valerio Bazzoffia vuole crescere in questa direzione, a conferma delle tante scelte fatte in questi tre anni in merito al rilancio d’immagine del territorio, puntando sull’offerta culturale, le eccellenze agroalimentari e la valorizzazione di eventi di spicco.

Per la prima volta l’amministrazione si dota di una piattaforma digitale completamente dedicata alla promozione, con la volontà di sostenere l’impresa turistica, ricettiva, agroalimentare e culturale. Per definire al meglio questo progetto, che può essere considerato il primo vero spazio di comunicazione, l’amministrazione si è affidata allo studio BN COM – Berti Design di Santa Maria degli Angeli.

Il metodo di lavoro per Visit Bettona è stato quello di creare un sistema che facesse sintesi tra la presentazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale e la proposta di servizi. Uno schema chiaro che fonda la sua efficacia nell‘utilizzo di immagini, video, testi brevi per condurre il visitatore a scegliere cosa guardare e cosa cercare in modo chiaro e veloce. L’agenzia ha tenuto conto di tutte le direttive Agid in merito all’accessibilità per un supporto digitale gestito da una pubblica amministrazione, adottando sistemi iconici, tasti e selettori dedicati ad eventuali criticità di lettura.

“Parola d’ordine è accessibilità – dicono dal Comune di Bettona – che significa efficacia e chiarezza dei contenuti, navigazione lineare anche per chi non è un nativo digitale. L’intenzione dell’amministrazione è quella di mettere a sistema tutte le risorse del territorio, da quelle imprenditoriali, a quelle associative, molto forti, e quelle creativo culturali per indirizzare tutti nella promozione organica di Bettona, sottolineando tutti gli stessi punti forza e contenuti. La trasparenza amministrativa ha determinato anche un avviso pubblico per l’inserimento consapevole nella piattaforma. Per tale motivo, l’amministrazione ha scelto di rendere liberi i contenuti di sua proprietà, e metterli a disposizione di tutti gli operatori e le associazioni, qualora vogliano utilizzarli nei propri canali e supporti di comunicazione. La volontà è quella di creare un effetto domino che amplifichi in senso virtuoso le eccellenze di questo territorio”. (Continua dopo il video)

All’interno di Visit Bettona grande importanza assume la sezione di “Bettona Produce Eccellenze”, progetto nato nel 2023 per una promozione del comprato agroalimentare che vede sempre maggiore adesione anche da parte di operatori collaterali, come ristoranti e gastronomie. Molto rilevanti, sia nella navigazione che nelle proposte, sono le sezioni delle esperienze, eventi e dei servizi. Infine un corpo fondamentale è costituito dalle sezioni dove mangiare e dove dormire, settori che vogliono crescere sia dal punto di vista numerico che nella qualità dell’offerta. Grande novità, inaspettata anche per le circostanze con cui è nata, è la collaborazione con la WebApp Amuseapp, piattaforma digitale emergente che fornisce un servizio di audioguida digitale nei musei e nei luoghi della cultura, in bene 47 lingue. Con un sofistica supporto dell’AI infatti si riesce ad ottenere una traduzione dal testo documentale originale. Questa startup, fortissima già in Veneto, ha iniziato una collaborazione con il direttivo nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, il quale ha suggerito Bettona e Massa Martana come Beta test Umbria. All’appello Bettona ha risposto subito con entusiasmo. E da oggi possiamo annunciare che i punti di interesse del centro storico di Bettona sono arricchiti da questo servizio, che si attiva scansionando un Qcode. Servizio che verrà promosso anche con materiali e comunicazione dedicata. Il progetto di promozione vuole coinvolgere chiunque abbia un ruolo attivo sul territorio e per questo l’amministrazione ha identificato dei segni di riconoscimento come hashtag, per suggerire a tutti un lessico nelle proprie comunicazione.

Ha dichiarato il Sindaco Valerio Bazzoffia: “Il progetto Visit Bettona ci rende molto orgogliosi. In primo luogo perché compensa un vuoto che ci teneva un passo indietro rispetto a un sistema contemporaneo di promozione territoriale, e che valorizza la scelta dell’introduzione della tassa di soggiorno. In secondo battuta ci consente di mettere a frutto quanto fatto in questi tre anni in termini di relazioni, eventi e visioni del futuro. Visitbettona arriva dopo un processo di autoconoscenza e di consapevolezza delle proprie risorse, una presa in carico di responsabilità sia dell’amministrazione, associazioni e imprenditori su ciò che questo territorio ha da offrire. L’operazione di sintesi fa capo alla volontà di muoversi tutti nella stessa direzione, con gli stessi argomenti e con gli stessi mezzi, ciascuno a proprio modo e con le proprie risorse. Questi tre anni hanno visto costruire un lessico su Bettona, termini che la rappresentano al meglio: come Eccellenza, Natura, Etruschi, Outdoor. Nessun percorso di crescita può dirsi efficace se non è condiviso e se non somma le forze e le visioni di ciascuno in un’unica visione di futuro possibile. Non a caso questo progetto è maturato nel tempo e nella consapevolezza che possiamo dire chi siamo colo quando anche noi per prime lo scopriamo”. (Continua dopo la foto)

Come spiega Luca Berti Nulli, art director e socio di BN COM, “Siamo onorati di aver realizzato il nuovo sito web Visit Bettona, presentato questa mattina mercoledì 30 luglio al Teatro Excelsior di Bettona alla presenza di autorità, cittadini, aziende, associazioni e rappresentanti del comparto turistico ricettivo. Un progetto curato dal team BN Com – Berti Design che rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di incoming turistico della Città di Bettona. Ripensato nella grafica e nella struttura, il portale restituisce un’identità digitale forte e autonoma al borgo umbro, fra i più belli d’Italia, valorizzandone la storia millenaria, il patrimonio artistico, le ricchezze naturalistiche e le eccellenze enogastronomiche. L’esperienza di navigazione è stata completamente riprogettata per essere semplice, coinvolgente e accessibile da ogni dispositivo, con contenuti organizzati in modo chiaro per permettere a cittadini, turisti e operatori locali di orientarsi con immediatezza tra itinerari, eventi, percorsi, strutture e servizi. Il sito web è pienamente conforme alle linee guida AGID – garanzia di accessibilità, usabilità e trasparenza – e si propone come uno strumento pubblico moderno, inclusivo e funzionale, capace di raccontare Bettona con voce propria: non come tappa di passaggio, ma come destinazione da vivere”.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM e redazione Assisi News

© Riproduzione riservata