Assisi ricorda Carlo Angeletti: il 7 agosto Canzoniere Grecanico Salentino in Concerto

In occasione del 10° anniversario della scomparsa di Carlo Angeletti (2015 – 2025), illustre cittadino di Assisi, figura di spicco e ristoratore storico della Città, fondatore del Piccolo Teatro degli Instabili e instancabile animatore e ideatore di innumerevoli iniziative e eventi, giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21:45 sul Prato della Basilica superiore di San Francesco di Assisi, si terrà un grande Concerto gratuito in sua memoria, con la partecipazione del Canzoniere Grecanico Salentino.

L’evento è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Gli Instabili APS in collaborazione con la Città di Assisi, la Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco e con il patrocinio della Regione Umbria. “Si tratta del primo di una serie di iniziative dedicate a Carlo Angeletti che culmineranno nel giorno dell’anniversario (28-11-2025), con lo scopo di ricordare e di far conoscere alle nuove generazioni, la figura di un uomo che ha amato Assisi sopra ogni altra cosa e che ha impegnato tutta la sua vita per la crescita culturale e sociale della Città”, spiega la figlia, Fulvia Angeletti.

“Con il fondamentale supporto del Sacro Convento di Assisi, il 7 agosto 2025 ci sarà una serata di musica straordinaria in sua memoria sul Prato della Basilica di San Francesco, alle ore 21.45, un concerto evento a cura del Canzoniere Grecanico Salentino, primo e più importante gruppo di musica popolare pugliese, che ha conquistato anche scenari internazionali. Il CGS reinterpreta in chiave contemporanea le tradizioni della pizzica tarantata, antico rito musicale che incontra perfettamente il gusto e lo spirito di Carlo”.

La band è composta da Mauro Durante (voce, percussioni, violino), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki), Massimiliano Morabito (organetto), Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu, percussioni), Silvia Perrone (danza), Alessia Tondo (voce, percussioni). “La scelta di realizzare il Concerto sul Prato di San Francesco – conclude Fulvia Anngeletti – deriva dall’indissolubile legame tra Carlo e la Basilica, luogo in cui egli stesso ha realizzato importantissimi eventi come i concerti di Peppe Barra, Enzo Avitabile & i Bottari di Portici, Mimmo Epifani, L’Orchestra dei Mandolinisti e tanti altri, spesso come gran finale de ‘La Maggiolata’, itinerario culturale gastronomico da lui ideato, che attraversava vicoli, chiostri, luoghi sconosciuti e privati di Assisi, animando la Città di danze, musica e canti”. L’ingresso al Concerto dedicato a Carlo Angeletti è gratuito. Info: 333 7853003 info@teatroinstabili.com www.teatroinstabili.com. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata