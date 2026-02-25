Non si ferma il progetto Etruschi a Bettona: gli appuntamenti da febbraio a giugno 2026

Prosegue presso il Museo di Bettona la prestigiosa mostra Etruschi a Bettona, che vede esposti i gioielli della Tomba etrusca di località Colle, normalmente presenti nella collezione del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria di Perugia.

L’esposizione è accompagnata da importanti iniziative collaterali volte a promuovere la conoscenza della cultura etrusca, di cui l’Umbria è custode, e a valorizzare al meglio il territorio bettonese e le sue meraviglie naturalistiche. Da febbraio a giugno si alterneranno convegni, incontri e appuntamenti gastronomici all’insegna degli Etruschi, che avranno luogo in una delle location più suggestive del borgo: il Complesso e il Cenacolo di San Crispolto.

Primo appuntamento: 28 febbraio, ore 17.30

La sublime tecnica orafa degli Etruschi. Scienza e conoscenza dietro ai gioielli esposti nella mostra al Museo della Città di Bettona.

A cura di Ulderico Pettorossi, orafo ed esperto di tecniche antiche.

7 marzo, ore 17.30

Donne nella società etrusca. Il ruolo femminile e la sua rappresentazione.

Intervengono Maria Angela Turchetti, Direttrice dell’Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone, e Paola Romi, SABAP Umbria.

11 aprile, ore 17.30

L’oro degli Etruschi, il corredo della tomba di Bettona.

Intervengono Tiziana Caponi, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, e Ulderico Pettorossi, orafo ed esperto di tecniche antiche.

Tutte le conferenze sono a ingresso libero.

Prosegue anche un ricco calendario di visite guidate nelle seguenti date: 22 marzo, 18 aprile, 3 maggio, 24 maggio, 7 giugno, alle ore 9.30. Il programma prevede la visita della mostra Etruschi a Bettona e un trekking nel borgo con visita guidata alla Tomba Etrusca in località Colle. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Sono disponibili 30 posti per ciascuna uscita. Info e prenotazioni a cura di Tular Active: 347 9844024.

24 maggio, ore 20.00, al Cenacolo di San Crispolto

Una serata gastronomica che recupera gli antichi sapori e ingredienti della cucina etrusca. I posti sono limitati.

Info e prenotazioni: 333 5617283.

Evento a cura della Pro Loco di Bettona.

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota – è orgogliosa di presentare un calendario di appuntamenti così ricco e articolato, con la partecipazione di esperti qualificati e prestigiosi. Il progetto si inserisce nel percorso di scoperta e promozione di un territorio ricco di storia e arte come quello bettonese e si avvale della collaborazione delle più importanti istituzioni culturali dell’Umbria e del supporto delle associazioni locali. La mostra, aperta lo scorso aprile 2025, ha già riscontrato un notevole successo di pubblico, turisti e studenti”.

Il sindaco Valerio Bazzoffia sottolinea: “Stiamo portando avanti con orgoglio questo percorso identitario di studio e approfondimento delle nostre radici etrusche. Bettona è anche altro, ma non possiamo fare a meno di conoscere e rappresentare da dove siamo partiti”. Il progetto Etruschi a Bettona è sostenuto da Fondazione Perugia e si avvale del partenariato con il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, la Soprintendenza dei Beni Culturali dell’Umbria, la Direzione Regionale Musei Umbria e l’Università degli Studi di Perugia.

