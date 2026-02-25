Biblioteca comunale di Bastia, boom di accessi e prestiti e tanti nuovi iscritti

La Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra conclude il 2025 con risultati di particolare rilevanza, che ne confermano il ruolo di presidio culturale qualificato, luogo di partecipazione e punto di riferimento stabile per la comunità cittadina e per il territorio circostante. Nel corso dell’anno sono stati 22.046 gli accessi complessivi ai servizi bibliotecari, mentre i prestiti librari hanno raggiunto quota 7.027. Dati che testimoniano non solo una frequenza significativa, ma anche un utilizzo consapevole e continuativo della biblioteca comunale di Bastia da parte di un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Particolarmente significativo è anche l’incremento degli iscritti: 523 nuovi tesserati nel solo 2025, di cui 307 residenti nei comuni limitrofi. Un dato che rafforza la funzione della Biblioteca come polo culturale di area vasta, capace di attrarre, accogliere e rispondere ai bisogni culturali di un bacino territoriale che va oltre i confini comunali. I risultati raggiunti sono il frutto di una collaborazione costante e strutturata con le scuole, le associazioni e le realtà educative e sociali del territorio. In particolare, nel corso del 2025 la biblioteca comunale di Bastia ha realizzato attività di promozione della lettura con 72 classi degli istituti scolastici, coinvolgendo 1.440 alunni, rafforzando il proprio ruolo all’interno della comunità educante. Un’attenzione specifica è stata rivolta al sostegno delle famiglie e alla genitorialità. Tra le iniziative più rilevanti si inserisce il progetto “Letture con la Pancia”, realizzato in collaborazione con il Centro Donna dell’Ospedale di Assisi e rivolto alle mamme in attesa e alle donne che partecipano ai corsi di accompagnamento alla nascita. Nel 2025 si sono svolti 12 incontri, con la partecipazione di 180 donne, con l’obiettivo di promuovere il benessere della madre e del neonato attraverso percorsi informativi ed educativi a sostegno della transizione alla genitorialità.

Continua a crescere anche il progetto “Nati per Leggere”, al quale la biblioteca comunale di Bastia aderisce da anni con convinzione: nel 2025 sono stati realizzati 25 incontri, che hanno coinvolto 1.243 partecipanti, confermando l’importanza della lettura condivisa come strumento di relazione, cura e sviluppo fin dalla prima infanzia. Si consolida inoltre il Circolo di Lettura della Biblioteca, che nel 2025 ha raggiunto 32 iscritti e realizzato 12 incontri, affermandosi come spazio stabile di dialogo, confronto e socialità intorno ai libri. Tra le novità dell’anno si segnalano le rassegne “Bastia Presenta Libri” e “Bastia Presenta Tesi”, che hanno visto la presentazione di 22 libri e 13 tesi di laurea, per un totale di 520 partecipanti, offrendo visibilità ad autori, ricercatori e giovani laureati e valorizzando il sapere come patrimonio condiviso della comunità. La Biblioteca ha inoltre partecipato attivamente alle principali iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, tra cui Palio Open, Natale a Bastia e Sport City, contribuendo ad arricchire e qualificare l’offerta culturale cittadina.

Particolarmente rilevante il successo dell’iniziativa “La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”, che ha registrato due sold out e una partecipazione complessiva di 150 bambini, confermandosi un appuntamento capace di coinvolgere le famiglie e avvicinare i più piccoli alla lettura in modo creativo e inclusivo.

Lo sguardo è ora rivolto al 2026, anno che vedrà l’avvio di nuove progettualità orientate alla promozione del libro e della lettura, al rafforzamento della socialità, dell’inclusione e della partecipazione attiva, con una crescente attenzione all’accessibilità dei servizi culturali per tutti i cittadini.

“I dati del 2025 della biblioteca comunale di Bastia – afferma il Sindaco Erigo Pecci – raccontano, con numeri chiari, una comunità che frequenta, vive e sceglie la Biblioteca come luogo quotidiano di crescita. Superare quota 22.000 accessi e registrare un incremento così significativo di utenti e attività testimonia che la nostra Biblioteca è un presidio culturale vivo, capace di mettere insieme generazioni diverse, scuole, famiglie, associazioni e cittadini. La Biblioteca Comunale ‘Alberto La Volpe’ non offre solo un servizio: si configura come punto d’incontro, motore di partecipazione e luogo in cui la cultura diventa relazione, inclusione e opportunità. Risultati di cui siamo orgogliosi e che testimoniano il grande lavoro svolto dalla nostra bibliotecaria Michela Giuglietti e da tutto il personale, che con professionalità e passione hanno saputo costruire un’offerta ricca e continuativa. Come Amministrazione continueremo a investire su questo percorso, perché una città che legge è una città più consapevole, più aperta e più partecipe.”

