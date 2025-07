Sagra dell’oca 2025, a Bettona la rassegna con i sapori della tradizione: il programma

Tutto pronto a Bettona per la sagra dell’Oca 2025, che quest’anno festeggia, dal 25 luglio al 3 agosto, la sua quarantunesima edizione. Al centro i sapori della tradizione racchiusi nelle ricette a base di oca che hanno reso famoso e rinomato questo appuntamento culinario. La manifestazione è organizzata negli spazi dei Giardini di Santa Caterina che saranno il cuore pulsante della Sagra, con gli stand e tutto lo staff della Proloco di Bettona, pronti a servire piatti ottimi. “Dagli antipasti ai dolci, ogni sera potrete gustare le specialità tipiche e i sapori autentici della nostra terra”, anticipano gli organizzatori. Lo stand gastronomico funzionerà a partire dalle ore 19,30, e nelle domeniche del 27 luglio e del 3 agosto è previsto anche il pranzo in Sagra dalle ore 12,30 alle 14,00. Da non perdere inoltre le gustose varianti al menu, che già vede protagonisti gli alimenti di Bettona Produce Eccellenze, reperibili nell’evento della manifestazione su Facebook.

Per quanto riguarda il programma musicale della Sagra dell’Oca 2025 a Bettona, le serate partono tutte le sere alle 22 in Piazza Cavour: si inizia sabato il 24 luglio con Acusti 4, si prosegue il 25 con “I Principi di Galles”, domenica 27 è la volta della “Outside Band”. La settimana ricomincia poi con “Swingle Kings” (lunedì 28), “Alex Coppa Band” (martedì 29), “Le lucertole del Folk” (mercoledì 30) “Ski Pink in concerto” (giovedì 31 luglio), “I Diana” (1 agosto) e “Maltese & Friends Funky, Soul R&B” (2 agosto) e “88 folli” (3 agosto).

La Sagra dell’Oca 2025 a Bettona prevede anche un ampio parcheggio con servizio navetta e posti al coperto in caso di pioggia. La manifestazione non è solo stand gastronomici, è anche animazione e cultura. Tutte le sere la Piazza principale sarà il palcoscenico per band e attività per bambini. Per l’occasione ci saranno le aperture speciali del Museo di Bettona che nella sua collezione vanta il Perugino, Dono Doni, Canova, El greco. Ma più di tutto è il momento giusto per visitare la straordinaria mostra Etruschi a Bettona, che ha riportato dopo oltre un secolo il corredo aureo della Tomba del Colle. (Link diretto al video)

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata