Escursionista dispersa e in stato confusionale salvata dal Sasu (video)

Intervento del Sasu ieri (mercoledì 23 luglio 2025, ndr) al Bosco di San Francesco per una persona dispersa e in stato confusionale in un’area impervia. Il Tecnico di Centrale del SASU, in servizio presso la Centrale Unificata Regionale del 118 Umbria, ha attivato la procedura di geolocalizzazione dell’escursionista e disposto l’intervento delle squadre di terra. Contestualmente è stato attivato dalla Centrale Regionale 118 anche l’elisoccorso “Nibbio 01” in configurazione Search and Rescue. (Continua dopo il video – link diretto)

“Grazie all’impiego dell’elisoccorso Nibbio 01 – si legge in una nota del Sasu – la persona è stata individuata in un’area impervia nei pressi del Molinaccio in una zona particolarmente difficile da raggiungere via terra. Una volta localizzata, l’equipaggio ha provveduto a calare sul punto il Tecnico di Elisoccorso del SASU mediante verricello. L’escursionista è stata poi recuperata a bordo dell’elicottero e affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco”.

“Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria – si legge in una nota – ricorda l’importanza di pianificare sempre con attenzione le proprie escursioni, dotarsi di attrezzatura adeguata e mantenere una costante attenzione alle proprie condizioni fisiche e all’ambiente circostante. In caso di emergenza, chiamare subito il Soccorso Alpino e Speleologico attraverso il Numero Unico Emergenza 112 e seguire le indicazioni degli operatori”.

© Riproduzione riservata