Tutti i Teatri possibili, a Bettona un laboratorio per attori non professionisti

Parte da domani, 4 aprile 2023, il progetto Teatro Anima Viva del Teatro Excelsior di Bettona, un laboratorio dal titolo Tutti i Teatri possibili che nasce dalla collaborazione tra il Teatro Excelsior Bettona e Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi. Il primo riparte con la determinazione di costruire percorsi che durino nel tempo e avvicinino le persone, dall’altra una realtà consolidata sul territorio con una grande esperienza di formazione e laboratori. A condurre il laboratorio tre professionisti affermati umbri: Samuele Chiovoloni, Giorgio Donati e Caterina Fiocchetti che si alterneranno nelle serate. Un vero e proprio esperimento teatrale è partito il 28 Marzo con un incontro introduttivo aperto al pubblico e che ha suscitato un grande interesse e partecipazione. Si inizia con la prima lezione il 4 Aprile, per un totale di sei lezioni, e si conclude il 16 Maggio con la performance finale al Teatro Excelsior Bettona.

“Il teatro è esperienza singolare e comunitaria che può rappresentare una felice scoperta a qualsiasi età, che si rinnova passando di teatro in teatro. Le esperienze di laboratorio del Piccolo Teatro degli Instabili hanno costruito un gruppo che ha fame di teatro, di nuova esperienza. Un gruppo che è felice di farsi migrante, di esportare la sua pratica e il suo entusiasmo e di coinvolgere il teatro appena riaperto di Passaggio di Bettona. Guideremo i partecipanti in una scoperta di mondi teatrali vari e sfaccettati, fra gioco ed esercitazione, fino ad un ultimo atto: un esperimento di scena da mostrare al mondo che provi a contenerli tutti”, le parole di Fulvia Angeletti, Direttore artistico del Piccolo Teatro degli Instabili.

Conferma il Sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia “Il progetto Teatro Anima Viva e il laboratorio Tutti i Teatri possibili si caratterizza per scelte che guardano oltre l’esito positivo del bando Welfare 2022, aprendo a prospettive solide nel tempo, che costruiscano un percorso duraturo e in crescita, investendo in modo virtuoso le risorse che ci sono state messe a disposizione. La collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili si muove nella direzione dell’interazione di competenze, allargamento dei confini creativi e dell’offerta formativa, che possa sfociare anche in progetti nuovi. Crediamo convintamente che progettare il futuro significhi allargare i confini del proprio operato, confrontarsi con professionisti per arricchire le competenze.”

La durata di ciascuna lezione di Tutti i Teatri possibili sarà di 2 ore dalle 21.00 alle 23.00. Info: Corso età +18 Contatti: 3392035919/ 333 7853003 www.teatroexcelsiorbettona.com – [email protected]

