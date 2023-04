Settimana Santa ad Assisi 2023, gli appuntamenti religiosi in città

“Mi auguro che la Pasqua sia un periodo di grazia, di pace e di gioia per tutti. Il Risorto torni a darci speranza nel difficile momento storico che stiamo vivendo. La settimana santa sia un periodo di riflessione e preparazione; la passione di Cristo ci aiuti a sentire le sofferenze del mondo, a pregare per queste e, nel nostro piccolo, a farcene carico”. È questo l’auspicio e l’augurio che il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, rivolge a tutta la comunità in vista della Pasqua e della settimana Santa ad Assisi 2023 che le diocesi celebrano con una ricca serie di eventi.

Gli appuntamenti religiosi sono partiti il primo aprile dove torna, dopo gli anni di assenza a causa del Covid, la rievocazione della Passione di Cristo organizzata dai ragazzi delle parrocchie della montagna assisiate. Il toccante viaggio nelle fede si è svolto sabato nel suggestivo castello di Porziano. I giovani, grazie alla collaborazione con il parroco don Cesare Provenzi, il parroco solidale don Alessandro Picchiarelli, le associazioni del territorio e le Confraternite, hanno pensato e organizzato un percorso emozionante sugli ultimi momenti di grande sofferenza e di straordinaria testimonianza di amore di Gesù. Tanti gli spettatori saliti fino a quei 700 metri di altitudine in un borgo completamente ristrutturato, fulcro di un’area paesaggistica di grande pregio. Ormai Porziano vanta di esprimere l’unica rievocazione storica, nel Comune di Assisi, della Passione e crocifissione rappresentata dal vero con l’accompagnamento di una voce narrante che ha generato immancabile stupore e commozione. E i figuranti sono tutti abitanti di montagna o familiari ad essa legati. (Continua dopo la foto)

Il 2 aprile, Domenica delle Palme, la celebrazione è partita con il ritrovo in piazza del Comune, davanti alla Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, per la benedizione delle palme e l’avvio della processione verso la cattedrale di San Rufino dove il vescovo monsignor Domenico Sorrentino presiederà la celebrazione eucaristica. Il programma della settimana Santa ad Assisi 2023 continua 5 aprile, mercoledì Santo alle ore 16 nella cattedrale di San Rufino si terrà la santa messa crismale, con la benedizione degli Oli santi, e la consegna del Libro della seconda Visita Pastorale, mentre il 6 aprile alle ore 17,30 monsignor Sorrentino presiederà in cattedrale la santa messa “Nella Cena del Signore” con la reposizione del Santissimo Sacramento per l’adorazione dei fedeli e la deposizione del crocifisso (“Scavigliazione”) a memoria della morte del Signore ricordata in ogni celebrazione e adorazione eucaristica.

Venerdì santo mattina la processione del Cristo Morto, nel pomeriggio la Celebrazione della Passione del Signore e alle ore 20,30 la processione con la Madonna Addolorata fino a San Francesco e ritorno con il Cristo e la Madonna alla cattedrale di San Rufino. L’8 aprile alle ore 22,30 veglia pasquale a San Rufino, mentre il giorno di Pasqua il vescovo celebrerà la santa messa nella concattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra. A Foligno il vescovo presiederà mercoledì 5 aprile alle ore 21 la messa Crismale nella chiesa San Giacomo, il 6 aprile alle ore 10 avrà un incontro con i Cresimandi nella Chiesa di San Giacomo, domenica 9 aprile alle ore 18 celebrerà la Messa di Pasqua nella Pro-Cattedrale di Sant’Agostino.

