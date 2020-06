Ad Assisi primi segnali di ripartenza: si rivedono camper e pullman

Non è un miraggio il Parcheggio di Porta Nuova ad Assisi che dopo una totale assenza di mezzi parcheggiati, torna a riempire diversi posti. Le immagini sono state scattate oggi, sabato 20 giugno alle 13.10. Ed oltre alle auto, alcuni camper e addirittura un pullman. (Continua dopo la foto)

E se in tempi normali tutto questo sarebbe “ordinaria amministrazione”, dopo il lockdown questo appare già tantissimo. Un’Assisi pronta a ripartire con la regione Umbria cuore verde d’Italia che si spera, anche per il contagio ormai già da tempo praticamente nullo, sarà meta gettonata da ora in avanti. E sono diversi i titolari delle strutture ricettive che iniziano ad essere più positivi.

Anche se alcuni infatti sono ancora chiusi e riapriranno i battenti chi fa qualche giorno, chi addirittura a luglio, iniziano ad arrivare le prime prenotazioni, e non solo a livello di famiglie, ma anche per piccoli o medi gruppi. Già oggi Assisi è stata leggermente più popolata degli ultimi giorni, con strade e vicoli frequentati di più anche complice la bella giornata di sole. Tornano dunque all’ordinaria amministrazione anche i vigili urbani, prodighi di informazioni per i turisto appiedati e per quelli in auto.

Foto: Mauro Berti / Redazione AssisiNews