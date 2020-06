Crostata alla marmellata di ciliegie: la ricetta della nonna (umbra) e preparazione

Un dolce intramontabile e diffuso in tutta Italia, in ogni regione con delle particolarità differenti

Una buona crostata fatta in casa è un dolce adatto in ogni stagione. AssisiNews vi offre una storica ed antica ricetta tipica casalinga Umbra della crostata alla marmellata di ciliegie, frutto di stagione, buonissima a colazione, in un break pomeridiano o dopo un pranzo o una cena. La ricetta della crostata resta valida qualora vogliate utilizzare una marmellata di altri gusti di frutta. Un dolce intramontabile e diffuso in tutta Italia, in ogni regione con delle particolarità differenti. Di seguito come si prepara E si preparava già una volta in Umbria ed in particolare nel territorio di Assisi e nei dintorni.

Crostata alla marmellata di ciliegie, ingredienti. Farina gr 500, zucchero gr 250, strutto o burro o metà di una sorta di metà dell’altra gr 250, 4 tuorli d’uovo, un limone, odore di cannella in polvere, gr 400 di marmellata di ciliegie; a discrezione di ognuno, zucchero a velo q.b.

Crostata allamarmellata di ciliegie, procedimento. Impastate sulla spianatoia la farina, le uova, lo zucchero, il burro, la buccia del limone grattugiata e la cannella. Lavorate la pasta il meno possibile, copritela con un piatto e fatela riposare per dieci minuti.

Dividete la pasta in due parti, spianatela separatamente con il mattarello lievemente infarinato; da una sfoglia ricavate un disco di 20 cm di diametro e ponetelo in una tortiera a bordi bassissimi bene imburrata, versate la marmellata sopra la pasta, lisciatela stendendola con la lama di un coltello; con un taglia-pasta a rotella tagliate l’altra sfoglia a strisce della larghezza di un dito che porrete a reticolato sopra la marmellata. Riunite i ritagli di pasta, rimpastatili e stendete la pasta con le mani, assottigliatela, formate un lungo cannello che vorrete intorno alla crostata. Indorate la pasta con un rosso d’uovo, passate la tortiera in forno caldo per 20 minuti circa. Sfornate la crostata e, se volete, spolverizzartela con dello zucchero a velo.

