Ad Assisi si continua a nascere: parto in auto per una mamma, è fiocco rosa

(Stefano Berti) Nonostante nella città Serafica non ci sia più ormai da tempo in ospedale il punto nascita, ad Assisi si continua a nascere. Una donna ha infatti partorito in auto una bellissima bambina. Mamma e figlia, da quanto si è appreso, stanno entrambe bene.

È successo a Santa Maria degli Angeli in questa calda giornata estiva. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 di Assisi. Il fatto fra via Armando Diaz e via Sandro Pertini, all’altezza della rotatoria svincolo per via Ermini, intorno alle ore 13.30 di oggi lunedì 29 giugno, giorno di San Pietro e Paolo.

Mamma e neonata sono state tempestivamente trasportare all’ospedale Santa Maria Misericordia di Perugia dove attualmente si trovano ricoverate. Un lieto evento che ha praticamente colto tutti di sorpresa.

AGGIORNAMENTO DELLE 18,30 DI LUNEDì 29 GIUGNO

E, dopo la bella notizia riportata in esclusiva da AssisiNews subito dopo il fatto, arriva nel tardo pomeriggio il commento del sindaco di Assisi Stefania Proietti: “Ad Assisi è nata una bimba. Con gioia apprendiamo della lieta notizia – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – e, oltre a porgere le felicitazioni a nome personale e dell’amministrazione comunale, non possiamo non pensare al servizio del punto nascita di Assisi che ormai da sei anni è stato smantellato. Ecco, con questo fatto ci rendiamo conto – ha aggiunto il sindaco – che tornare a festeggiare una nascita nella città di San Francesco è qualcosa di particolarmente emozionante che dovrebbe indurre chi ha in gestione a livello regionale la politica sanitaria a riconsiderare l’eventualità della riapertura del punto nascita ad Assisi”.