Portofoglio perso e ritrovato: il grazie della proprietaria a Matteo

(Foto di repertorio) Ha perso un portafoglio con oltre 200 euro, vari documenti e carte di credito. Ma lo ha ritrovato grazie a un commesso del Maurys.

Disavventura a lieto fine per Loretta Migliosi, che ha scritto ad AssisiNews per ringraziare Matteo Sorbo, protagonista del gesto.

La signora Migliosi aveva perso il portofoglio e stava per sporgere denuncia, quando è stata contattata dai carabinieri della stazione di Bastia Umbra. Un giovane commesso del Maury’s, Matteo Sorbo, aveva ritrovato il portamonete e lo aveva portato ai carabinieri. “L’ho gia ringraziato telefonicamente e presto lo incontrerò per dargli la giusta ricompensa e lodi per la sua onestà”, conclude la signora Migliosi.