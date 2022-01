Adozione a distanza, i Tamburini de Sopra in aiuto di Frankie

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio all’adozione a distanza di Frankie, un bambino albino adottato dai tamburini della Nobilissima Parte de Sopra).

Non si ferma la generosità dei tamburini della Nobilissima Parte de Sopra nei confronti di Frankie, un bimbo albino che vive in Tanzania adottato nel 2019 per mezzo dell’adozione a distanza. In questo 2022 gruppo ha già raccolto un migliaio di euro, ma ha anche aperto una raccolta sul sito GoFundMe per chi volesse aiutare ad aiutare la raccolta fondi per l’adozione a distanza che permette a Frankie di frequentare una scuola in lingua inglese, la “Jecaan Mission School”, che prepara i bambini e ne segue la crescita in maniera integrale. “Premesso che noi, come gruppo, continueremo a fornirgli il nostro piccolo supporto, vorremmo fare di più per lui e garantirgli per un po’ di tempo la tranquillità della prosecuzione negli studi, da qui l’idea di coinvolgere l’intera famiglia di ‘Parte de Sopra’ e non solo. E se è vero che comunque vada sarà un successo, speriamo comunque di avere un bel riscontro”, spiega Andrea Vallesi che ha lanciato l’adozione a distanza tre anni fa.

“Io mi chiamo Andrea e ti scrivo a nome di tutto il gruppo tamburini – si legge nella lettera aperta inviata a Frankie – noi siamo un gruppo di amici che ogni tanto si incontrano per stare insieme e divertirsi ed abbiamo in comune una passione: suonare il tamburo. Ogni anno ad Assisi, la città in cui viviamo, c’è una festa durante la quale suoniamo tutti insieme i tamburi, siamo 30 circa e a volte anche di più. Il bello del suonare insieme è che il ritmo che esce da ognuno di noi si unisce a quello degli altri, un po’ come se i nostri cuori battessero tutti insieme. Quando ci hanno parlato di te e della tua storia ci siamo affezionati ed abbiamo deciso di aiutarti, affinché quello stare insieme non servisse solo a noi, a passare del tempo in allegria, a ridere, ma anche a far sorridere qualcun altro e a ricordarci che a volte, nella vita, avere un gruppo di amici con cui condividere i momenti belli e quelli brutti è una fortuna e ti aiuta a superare molti ostacoli. Un abbraccio da parte nostra e ricorda…sorridi sempre!”. Le informazioni per contribuire all’adozione a distanza si possono trovare nella pagina Facebook della Nobilissima Parte de Sopra.

