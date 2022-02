Scuola socio-politica Toniolo, il 2 febbraio si parla dei cambiamenti nel lavoro

“I cambiamenti nel mondo del lavoro tra transizione digitale ed ecologica”, è il titolo della seconda lezione della Scuola socio-politica Toniolo che si terrà mercoledì 2 febbraio alle ore 19. Interverrà Onofrio Rota, segretario generale Fai Cisl. La scuola, di iniziativa diocesana che proprio quest’anno compie dieci anni, si rivolge a tutta la comunità ecclesiale e a quanti sono interessati a conoscere il pensiero sociale della Chiesa, con un’attenzione particolare ai giovani e cerca di mettere in evidenza l’importanza di una politica attiva ed attenta al bene comune. L’edizione di quest’anno è stata aperta dal professor Stefano Zamagni, economista, accademico e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che si è soffermato sul pensiero del Beato Giuseppe Toniolo, su cui è appena uscito l’ultimo libro del vescovo diocesano, monsignor Domenico Sorrentino, dal titolo: “Economia umana, la lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”, edito da Vita e Pensiero.

La lezione successiva della scuola socio-politica Toniolo si terrà mercoledì 9 febbraio, alle ore, 19 e sarà incentrata sul tema “Italia domani – Piano nazionale di ripartenza e resilienza”. Interverranno Giancarlo Bizzarri, amministratore unico di Umbria Salute e Paolo Reboani, dirigente del Servizio pianificazione e coordinamento fondi europei e nazionali della Regione Umbria

Vista la situazione epidemiologica, le prime lezioni di questa edizione saranno in modalità online collegandosi alla piattaforma zoom (Password: Toniolo!22). Successivamente, se le condizioni lo permetteranno, si tornerà alle lezioni in presenza nella sede della Scuola, presso l’Istituto Serafico. Il programma completo è consultabile sul sito www.diocesiassisi.it (nello specifico banner in basso della scuola nella sezione “Iniziative & Link” o in alto dentro la sezione “Attività”) dove è possibile anche trovare la scheda di adesione, completamente libera. Il modulo compilato e sottoscritto va inviato alla email della segreteria [email protected]

