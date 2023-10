Amorvena Federici compie 103 anni, grande festa a Santa Maria

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 103 anni della signora Amorvena Federici, ennesima nonna centenaria o ultracentenaria).

Ieri (sabato 21 ottobre, ndr) ha compiuto 103 anni un’altra nonna di Assisi, la signora Amorvena Federici, residente a Santa Maria degli Angeli insieme alla sua famiglia, “che la ama e la coccola con ogni attenzione”. A pubblicare alcuni scatti della festa e una breve biografia il sindaco Proietti: “Abbiamo festeggiato Amorvena con la figlia Paola, il genero Paolo, gli amatissimi nipoti Alessandro e Michela. Amorvena è originaria di Foligno, come il marito Amleto Berrichillo che fu un eroe della Resistenza decorato al merito, ed è stata tra le prime donne che votarono ad Assisi nel 1946”.

“Ha lavorato come sarta apprezzatissima nella frazione assisana e fino a ben 97 anni ha confezionato abiti per inviarli ai bambini delle missioni francescane in Africa. Determinata e dolce, circondata dall’affetto della famiglia, dei parenti e degli amici, la dolcissima nonna Amorvena ha spento le candeline esprimendo un desiderio. Le auguriamo che si avveri ogni suo desiderio e auguriamo ogni bene alla sua famiglia e ad ogni famiglia che si prende cura dei nostri anziani! Buon compleanno Amorvena!!!!”.

