Brunello Cucinelli, cena da vip con le star di Hollywood: “L’essenza di questa terra simile a quella dell’Umbria e di Assisi” (foto)

Non si fermano più i festeggiamenti per Brunello Cucinelli che un paio di giorni fa ha oerganizzato negli Stati Uniti una cena privata con parterre da sogno. Lo ha fatto a Los Angeles, una terra che ha paragonato all’Umbria e ad Assisi: “Da tempo – scrive Brunello Cucinelli su Instagram – desideravo tornare a Los Angeles, una città dal fascino ospitale. Ogni volta che torno in questo luogo, la sua ariosa e coinvolgente immagine, mi trasporta in un’atmosfera distesa ed accogliente, in qualche maniera affine a quella che incanta la mia amata Umbria. Così immagino una similitudine tra l’essenza di questa terra e quella di Assisi e in particolare di Santa Maria degli Angeli, dove è conservata la Porziuncola di San Francesco, da cui riprende il nome, suggellando una sorta di connessione spirituale con l’anima dei luoghi”.

Come riporta Repubblica.it, Brunello Cucinelli era partito per gli Usa qualche giorno fa per prendere parte all’anniversario per i 25 anni di collaborazione con il departement store Saks Fifth Avenue di New York. Organizzata dall’imprenditore del cashmere, “Una serata Italiana” si è svolta allo Chateau Marmont, uno dei simboli di Los Angeles, ha visto la presenza – oltreché dell’aficionado Patrick Dempsey – anche della pop star Jennifer Lopez, degli attori Gwyneth Paltrow e il marito e sceneggiatore Brad Falchuck, Jon Hamm Patrick Dempsey, Demi Moore, Chris Pine, Jeremy Allen White, Ashley Park e Paul Forman, di Oprah Winfrey, della regista Ava DuVernay, delle supermodelle Bianca Balti e Alessandra Ambrosio e del modello e attore Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold. “Ci siamo ritrovati qui in questa bella e suggestiva cornice di @chateaumarmont – ancora il post su Instagram – con degli ‘amici’ per i quali ho stima dei loro talenti artistici e umani per una cena che ho voluto definire ‘della gratitudine’. Con un po’ di fascino ed emozione, abbiamo discusso dei grandi temi che a volte affliggono le nostre anime. Nel salutarci, con dei sguardi ed abbracci molto sentiti, ci siamo augurati che l’umanità tutta trovi il cammino verso la pace, concordia e fratellanza, seguendo la strada indicataci dalle nostre amate stelle”.

