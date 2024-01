È assisano il primo nato del 2024 all’ospedale di Perugia: benvenuto a Mattia!

Il primo nato del 2024 in Umbria è invece Gianmarco che è venuto alla luce al San Giovanni Battista di Foligno; pochi minuti dopo, sempre a Foligno è nato Matteo

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai primi nati in Umbria: tra di loro l’assisano Mattia, terza new entry dell’Umbria).

Nella prima serata dell’1 gennaio 2024 – e dopo una lunga attesa – arriva il primo fiocco “assisano” del 2024: è azzurro e appartiene a Mattia (foto in evidenza), che pesa 3,740 chilogrammi ed è venuto alla luce alle ore 18,11 del 1 gennaio. A dare la notizia l’azienda ospedaliera di Perugia. Il neonato non è nato ad Assisi, che da tempo ha perso il suo reparto maternità, ma all’ospedale di Perugia. È nato con parto spontaneo assistito dalle ostetriche Laura Maria Fumu e dal medico ginecologo Alessandro Favilli. È il primogenito di mamma Martina e di papà Emanuele, residenti ad Assisi.

Il primo nato del 2024 in Umbria è invece Gianmarco (foto sotto) che è venuto alla luce alle ore 17.42, al San Giovanni Battista di Foligno. I genitori sono Eleonora e Marcello, coppia di Spoleto, pesa 3 chili e 930 grammi ed è in ottima salute. (Continua dopo la foto)

Pochi minuti dopo, alle 18.05 sempre al San Giovanni Battista, per la felicità di mamma Graziella e papà Francesco, è nato Matteo, un altro neonato di Spoleto che pesa 3 chili e 750 grammi.

Ai piccoli e ai genitori, anche gli auguri della redazione di Assisi News.

